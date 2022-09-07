İzmir Tabip Odası Başkanı uyardı: Riskli dönem başladı

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak öğrencilerin koronavirüse karşı bağışıklık kazanmadan okulla başlamasıyla yeni bir riskli dönemin başladığını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Hafta başında bu yıl eğitim ve öğretim hayatına ilk defa adım atacak olan anaokulları ve birinci sınıflar için uyum eğitim haftası başlarken 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemini kapsamında gelecek hafta başında da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim öğretime başlayacak. İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak ise öğrencilerin koronavirüse karşı bağışıklık kazanmadan okulla başlamasıyla yeni bir riskli dönemin başladığını söyledi.

Öğrencilerin bağışıklık kazanması gerekiyor

Öğrencilerin hijyen, maske ve mesafe konusunda yetişkinler kadar dikkatli olmadığını ifade eden Kaynak, “Hassas grup olarak çocuklarda iki grup ele alınıyor. Bir tanesi 12-15 yaş grubu bir diğeri de 5-11 yaş grubu. Bu grupların ikisine birden bakacak olursak toplam olarak 18 milyon öğrenci okula başlıyor. Yaklaşık olarak 1 milyon 112 bin civarında da öğretmen var. 12-15 yaş grubu için Türkiye’de aşılanma yapılsın diye bir bilgilendirme yapıldı fakat öğrencilerin büyük bir kısmı 5-11 yaş grubunda. 5-11 yaş grubuyla ilgili olarak da Amerika’da hastalık önleme komitesi bir veya iki dozluk mRNA aşılarına müsaade etti. Bu aşıların bu yaş grubunda yüzde 90’ın üzerinde koruyuculuğunun olduğu belirtildi. Birçok ülkede buna bağlı olarak okullar açılmadan evvel bu yaş grubunun aşılanması yönünde kararlar alındı. Öncelikle 12-15 yaş grubu sonrada 5-11 yaş grubuyla ilgili. Okulların açılmasıyla şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Okullarda çocukların hijyen, maske ve mesafe konusunda yetişkinler kadar özenli olmadığını biliyoruz. Böyle bir sıkıntı var; acaba bu kadar öğrenciler maskesiz, mesafesiz okullara gittiği takdirde birbirlerine enfeksiyonu bulaştırırlar mı? Öğretmenlerin risk durumu nedir? Bütün bunların aslında tatil döneminde değerlendirilmesi lazımdı. Buna bağlı olarak da Sağlık Bakanlığı’nın Bilim Kurulu eşliğinde ve onların bilimsel görüşü doğrultusunda bu yaş gruplarıyla ilgili bir karar vermesi gerekirdi. Bizim ve mikrobiyoloji uzmanı arkadaşlarımın kanaati; bu yaş grubunun okula başlamadan evvel olabildiği kadar bağışıklık kazanmasını sağlamak gerekiyordu. Bu noktada bir riskli dönemin başladığı kanaatindeyiz” dedi.

Covid vakaları düşüyor

Koronavirüs salgınındaki son durumu da değerlendiren İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “Temmuz ayının son haftası ile ağustos ayının başında Covid-19 vakalarında bir yükselme ile karşılaşmıştık. Hatta temmuz ayının son haftasında haftalık vaka sayısı 406 binlere ulaştı. Haziran ayı ile mukayese yapacak olursak 8-10 katlık bir artış olmuştu. Geçtiğimiz hafta itibariyle bakacak olursak haftalık vaka sayıları yaklaşık 45 bin bandına düştü. Vefat sayısı da bu duruma paralel olarak azalıyor. Mesela temmuzun son haftasında haftalık 337 vefat vardı ağustos ayının sonunda bu sayı 209’a geriledi. Ama bu sayı yine de az değil. Gerçekten Covid’e bağlı ölüm diye kayıt edilen olgular dışında aslında Covid’le ne kadar bağlantısı vardır, yoktur bilinmeyen ama kronik hastalığı olan başka bazı hastalık kayıtları, başka kayıplar da olabiliyor ama bunlar Covid olarak kayıt edilmiyor. Dolayısıyla bu sayı aslında biraz daha yüksek. Sonuç itibariyle bugünlerde toplam vefat sayısı salgının başından bu yana 101 bini bulmuş durumda. Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamalara göre Covid vakalarında bir azalma trendine girmiş vaziyetteyiz” diye konuştu.