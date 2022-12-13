İzmir Tabip Odası'ndan açıklama: Hekimler susmaz, TTB susturulamaz!

TTB’nin kimlerin iktidarda olduğuna bakmadan, tarihinin her döneminde olduğu gibi bugünde hekimler için hekimlerle birlikte mücadelesine devam edeceğini belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “Hekimler susmaz, TTB susturulamaz!” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Tabip Odası tarafından “Hekimler susmaz, TBB susturulamaz” başlıklı basın açıklaması yapıldı. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ve hekimlerin katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, TTB’nin kimlerin iktidarda olduğuna bakmadan, tarihinin her döneminde olduğu gibi bugünde hekimler için hekimlerle birlikte mücadelesine devam edeceğini kaydetti.

Hekimler emeğine sahip çıkacak

Basın açıklaması metnini okuyan Prof. Dr. Kaynak, “Son dönem TTB Merkez Konseyi Başkanımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı üzerinden başlatılan algı yönetiminin asıl hedefi de iktidarın son yaptığı açıklamalarla açıkça ortaya konmuştur. Hedefleri tüm meslek birliklerinin kendilerinin istediği şekilde hareket etmesi ya da etkisizleştirilmesidir. Bunu her birlik için ayrı yöntemler ortaya koyarak yürüttüklerini, açıkladıkları çalışmalarda bir kez daha görmekteyiz. Ancak bilinmelidir ki; TTB hangi iktidar olursa olsun halkın sağlığı, toplumun yararı için doğruyu söylemekten asla vazgeçmemiştir/ vazgeçmeyecektir. Binlerce yıllık hekimlik değerlerimize dayanan Hekimlik Andımızda topluma söz verdiğimiz gibi; ‘Tehdit ediliyor olsak bile, tıbbi bilgimizi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağız.’ TTB ve toplum için mücadele veren emek-meslek örgütlerini denetim altına almak, öncekiler gibi mevcut iktidar çevrelerinin de siyasi ajandasının üst sıralarında yer alıyor olabilir; ama dün gibi yarın da toplum, hekimler ve emek-meslek örgütleri sağlığına, emeğine, geleceğine sahip çıkacaktır” dedi.

Güçlenerek çıkacağız

Prof. Dr. Kaynak açıklamalarının devamında ise “Bizler önce meslek örgütümüzün başkanı ve yöneticileriyle başlatılan; ardından meslek örgütü değerlerine, mesleki bağımsızlık ilkelerine yöneltilen bu demokrasi düşmanı müdahaleleri aslında tüm topluma verilmiş bir gözdağı olarak görüyoruz. İktidar çevreleri ülkemizde halkın sağlığının en önemli savunucusunun TTB olduğunu çok iyi bilmektedir. TTB’yi etkisizleştirmeye, güçten düşürmeye, mümkünse tamamen susturmaya yeltenmeleri; siyasal, sosyal ve sağlık alanı başta olmak üzere hayatın tüm alanında sürdürdükleri halkın sağlığına zararlı politikaları daha da artırmaktan başka amaç taşımamaktadır. TTB ve tabip odaları olarak, bugün yaşanan uygulamaları kabul etmediğimizi, hekimlik değerleri, mesleki bağımsızlık ve halkın sağlık hakkı için mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Son 40 yıllık süreçte hakkında açılan davaların tamamından beraat etmiş olan TTB ve yöneticileri, bütün baskılara rağmen yaşanan bu süreçten de gücünü ve meşruiyetini artırarak çıkacaktır” diye konuştu.

Yasa değişikliği engelleri kaldırmalı

Türk Tabipleri Birliği Yasası’nda bir değişiklik yapılacaksa, ancak bunun TTB ve tabip odalarının gücünü artıran, yetkilerini genişleten, mesleki bağımsızlığın önündeki engelleri kaldıran bir şekilde olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Kaynak, “Değişiklik TTB, tabip odaları ve hekimlerin katılımıyla yapılmalıdır. Bunun haricinde yapılacak hiçbir müdahaleyi kabul etmediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Halkın sağlığı, hekimlerin hakları, toplum yararı için kılını kıpırdatmayanların TTB’nin ve meslek örgütlerinin yasaları için; gelecekleri için tek bir söz etmeye hakkı yoktur. Biz topluma ve hekimlere onların sağlığını, emeğini korumak için söz verdik. Dün olduğu gibi bugün de hiçbir iktidar bize geri adım attıramayacak. TTB, kimlerin iktidarda olduğuna bakmadan, tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de hekimler için hekimlerle birlikte mücadelesine devam edecektir. Hekimler susmaz, TTB susturulamaz!” ifadelerini kullandı.