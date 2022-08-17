İzmir Tabip Odası'ndan Ek Ödeme Yönetmeliği tepkisi: Hekimleri ayrıştırıyor!

Hekimlerin ücretlerinde artış sağlayan her düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Sağlık Bakanlığı’nın Ek Ödeme Yönetmeliği’nin hekimleri ayrıştırdığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Tabip Odası tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’ne ilişkin basın açıklamasında bulunuldu. İzmir Tabip Odası Orhan Süren Konferans Salonu’nda düzenlenen basın açıklamasında oda Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, hekimlerin ücretlerinde artış sağlayan her düzenlemeyi olumlu bulduklarını söyledi. Son düzenlemenin sadece Sağlık Bakanlığına bağlı kadrolarda görev yapan hekimlerden bir kısmını kapsadığını da belirten Prof. Dr. Kaynak, “Düzenleme, Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerde çalışan hekimler arasında dahi ayrım oluşturmaktadır. Yönetmeliğin hazırlanma sürecinde ilgili meslek kuruluşlarından, dernek ve sendikalardan görüş alınmaması yönetmeliğin birçok noktasında eksiklik ve hatalara neden olmuştur” dedi.

Anlaşılmaz ve ayrımcı bir yaklaşım

Birinci basamak hekimlerinin bu düzenlemenin dışında tutulduğunu ifade eden Prof. Dr. Kaynak, “Özellikle pandemi döneminde, hem çok yoğun iş yükü altında tükenmiş ve hem de artan enflasyon karşısında masraflarını karşılayamaz duruma düşmüş birinci basamak hekimlerinin bu düzenlemenin dışında tutulması anlaşılmaz bir durumdur. Üniversitelerde görev yapan hem eğitim öğretim, hem hastane hizmetleri ve hem de araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan üniversite öğretim üyeleri, asistan hekimler ve diğer çalışanlar için düzenleme yapılmaması anlaşılmaz ve ayrımcı bir yaklaşım örneği olarak değerlendirilmiştir. Kurum hekimi olarak farklı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekimler de bu düzenlemelerin kapsamı dışındadır. Bu nedenle, farklı personel rejimine ve ödeme kriterlerine tabi üniversitede görevli hekimler, aile hekimleri ve kurum hekimlerinin ilgili mevzuatında düzenlemeler yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

Zarf değişti içerik aynı

Kaldırıldığı belirtilen performansa göre ek ödeme yönetmeliğinin farklı isim altında sürdürüldüğünü de öne süren Prof. Dr. Kaynak, “Performansa bağlı ödeme sistemi isim değişikliği ile devam etmektedir. Performansa bağlı ödeme sisteminin adı ‘teşvik ödemesi!’ olarak değiştirilmiştir. Zarf değişmiş içerik aynı kalmıştır. Performansa bağlı sağlık hizmetinin kamu sağlığı için getirdiği riskleri meslek örgütü olarak yıllardır vurguluyoruz. Çalışanların iş barışını bozan, mesleki dayanışmaya zarar veren, sağlık hizmetlerindeki ekip ruhunu yok eden performans sisteminin aynı şekilde uygulanmaya devam edecek olması, yönetmeliğe şüpheyle yaklaşmamıza neden olmaktadır. Hekimler, yine ağır iş yükü altında, ne kadar çok çalışırlar, ameliyat yaparlar, poliklinik hizmeti verirlerse o kadar ek ödemeye almaya devam edecektir. Çalışma koşullarını bu kadar zedeleyen ve insan ilişkilerini bu kadar olumsuz etkileyen performans sistemi yerine emekliliğe yansıyan adaletli ve istikrarlı bir ücret politikasını her zaman öncelemekteyiz. Bu nedenle isim değişikliği ile sürdürülen performans sistemini kabul edilebilir bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.