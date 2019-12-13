İzmir taksileri 2020'ye 21'inci yüzyıl teknolojisi ile giriyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın taksilere internet üzerinden de erişilmesini sağlayacak sistemi hazır. Bir yılı aşkın süredir test edilen EnTaksi İzmir, sınavları başarıyla geçti. Başkan Celil Anık, "Yılbaşında düğmeye basıyoruz, yeni yıla dijital devrimle giriyoruz" dedi

İzmir, taksi taşımacılığında yepyeni bir döneme adım atıyor... İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksileri 21'inci yüzyıl teknolojisine kavuşturacak mobil aplikasyon altyapısı kurdu. Üzerinde uzun süre çalışılan sistem, neredeyse bir yılı aşkın süre de test edildi. Taksileri akıllı cihazlar ile internet üzerinden dijital ortamda da erişime açık hale getirerek geleceğe taşıyacak EnTaksi İzmir adı verilen uygulama, tüm sınavları başarıyla geçti. İzmir Ulaşım Merkezi'nde (İZUM) de test edilip tam not olan EnTaksi İzmir, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılacağı törenle devreye alınacak. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir taksilerinin 2020'ye dijital devrimle gireceğini açıkladı. Anık, taksilerde akıllı teknoloji dönemi başlatma sözünü yerine getirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi, şunları söyledi:

Kamu işbirliği ile kuruldu

"Sunduğumuz hizmeti ve kendimizi günün koşullarına göre yenilememiz gerektiğini, küresel güçlerle ancak böyle rekabet edebileceğimizi açıklamıştık, o sözümüzü tutuyoruz. Bu yenilikçi tutumumuzu geçmişte de sergiledik, birçok yeniliğe ve gelişime imza attık. Şimdi de İzmir'deki taksileri geleceğe taşıyacak sistemi kazandırıyoruz. İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi bünyesinde kamu kurumları işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz teknolojik altyapımız sayesinde hizmet kalitemizi daha da artırıyoruz. Esnafımızın kazancına göz diken küresel firmaların tehditlerine de en güzel cevabı vermiş oluyoruz."

EnTaksi İzmir nasıl çalışacak?

*Mobil aplikasyon üzerinden ya da webden günün 24 saati bir tuşla taksi çağrılabilecek.

*Sistem en yakındaki taksiyi yönlendirecek.

*Taksi çağıran kişi, hangi aracın ve şoförün geleceğini sistem üzerinden görebilecek, şoför hakkında yorumları okuyabilecek.

*Kişi, kendisine gönderilen aracı istemezse başka taksi talep edebilecek.

*Gidilecek mesafeye ne kadar ödeneceği önceden bilinecek, kredi kartıyla ödeme gerçekleştirilebilecek.

*Müşteriler, aracın temizliği ve şoförün davranışları hakkında puanlama ve yorum yapabilecek. Bu değerlendirmeler herkes tarafından görülebilecek.

*İngilizce dil seçeneği sayesinde yabancılar da sistemi kolaylıkla kullanabilecek.