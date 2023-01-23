İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yönetim kurulu başkanı olduğu TARKEM'in liderliğinde İzmir Tarihi Kemeraltı ve Çevresi adına kaynak yaratma ve ölçeklendirme amacıyla Re-Pie Portföy Yönetim şirketi ile “İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu” kuruldu. İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılar ile İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin UNESCO Dünya Mirası olmasına katkı sağlayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kemeraltı’nı ayağa kaldırma ve İzmir'i dünya kenti yapma hedefi doğrultusunda İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası daimi listesine girmesi için çalışmalar devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yönetim kurulu başkanı olduğu TARKEM, İzmir Tarihi Kemeraltı ve Çevresi adına kaynak yaratma ve ölçeklendirme amacıyla Re-Pie Portföy Yönetim şirketi ile “İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu” kurdu.



Kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılar katılabilecek



TARKEM liderliğinde Re-Pie Portföy Yönetim Şirketi iş birliğiyle hayata geçirilen İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu’na, bölgenin gelecek vizyonunun bir parçası olmak isteyen küçük veya büyük her ölçekte kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılar katılabilecek. 2023 yılı ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyadan nitelikli yatırımcılara İzmir Tarihi Kemeraltı’na ortak olma çağrısı yapacak olan İzmir Tarihi Kemeraltı GYF ve TARKEM, İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin UNESCO Dünya Mirası olmasına katkı sağlamaya devam edecek.



Yatırımlarımız devam edecek



Re-Pie Portföy Yönetimi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel, “TARKEM liderliğinde kurduğumuz Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu bir ‘etki yatırımı’ olma özelliği taşıması sebebiyle bizim için çok özel ve anlamlı bir yatırım. İzmir Tarihi Kemeraltı GYF, yatırımcısını hem kazandırmaya hem de İzmir Tarihi Kent Merkezi gibi kültürel bir mirasın hak ettiği değeri görmesi için katkı sağlamaya davet ediyor. Re-Pie olarak çevresel ve sosyal değer yaratan vizyoner projelere yatırımlarımız artarak devam edecek” diye konuştu.



TARKEM hakkında



TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş), İzmir’in kent değerlerini korumak ve geliştirmek için yeni bir iş modeli yaratmak ve yarattığı bu modelle İzmir Tarihi Kent Merkezi’ni (İzmir Tarihi Kemeraltı ve Çevresi) canlandırmak amacıyla 19 Kasım 2012 tarihinde kuruldu. Çok ortaklı bir kamu-özel bir iş birliği yapısı olan TARKEM kuruluşundan itibaren yaptığı tüm çalışmaları belirli bir vizyon çerçevesinde gerçekleştirdi. Ana stratejisi ekseninde ilk 5 yıl bu alanın planlamasına ayıldı, ikinci beş yılında ise bu alanda model teşkil edebilecek örnek yatırımlar yapıldı. Bu doğrultuda bugün halihazırda 2023 yılı sonunda işletmeye açılmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların da desteği ile aynı anda 9 restorasyon uygulaması gerçekleştirmektedir.



Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. hakkında



Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş, Türkiye’nin faaliyet izni almış ilk alternatif yatırım fonu yönetim şirketi olarak 2015 yılında kuruldu. Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisanslı tam kapsamlı portföy yönetimi şirketi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Şirketin bugün 18 adet gayrimenkul ve 25 adet girişim sermayesi yatırım fonu, 2 menkul kıymet yatırım fonu ve bir de Fiba Emeklilik ile beraber yönettiği Galatasaray Emeklilik fonu bulunuyor. Şirketin portföy büyüklüğü yaklaşık 16.9 milyar TL’dir.