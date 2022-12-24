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İzmir Tarımı mobil uygulaması 2022’nin en iyi projesi seçildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “İzmir Tarımı” mobil uygulaması Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Bilişimin Yıldızları yarışmasında yerel yönetimler kategorisinde 2022 yılının en iyi projesi seçildi

İzmir Tarımı mobil uygulaması 2022’nin en iyi projesi seçildi
24 Aralık 2022 Cumartesi 14:12

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda tarımdaki verim kaybını önlemek için hayata geçirilen “İzmir Tarımı” mobil uygulaması ve yönetim paneli Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Bilişimin Yıldızları yarışmasında yerel yönetimler kategorisinde birinci oldu. Projenin “Yetiştiricilik Önerileri” ve “Erken Uyarı Sistemi” gibi öne çıkan modülleri dışında İzmir’in tarımsal üretiminin izlendiği ve koordine edildiği “Yönetim Paneli” göz doldurdu.

Uygulama üreticinin hayatını kolaylaştırdı


İzmir Tarımı mobil uygulaması sayesinde tarlanın durumu uzaktan takip edilerek ilaçlama, gübreleme, sulama ve yetiştiricilik kararları daha doğru alınabiliyor.  Uygulama iklim krizinin sonucu olarak ortaya çıkan ani hava olaylarına karşı üreticileri uyarıyor. Ayrıca üreticiler Açık Pazar Modülü ile ürünlerini sergileyip alıcılarla buluşturabiliyor.

Yerli ve milli temasıyla yapıldı


Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi Bilişim Yıldızları 2022 Yarışması “Yerli ve Milli/Özgün Proje Yarışması” temasıyla düzenlendi. Özel sektör, Ar-Ge merkezi olan firmalar, üniversiteler, teknopark ve teknokent şirketleri, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin katıldığı yarışma bu yıl 10’uncu kez yapıldı.

Etiketler; #izmir #izmir tarımı #haber
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