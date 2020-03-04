İzmir tarımını tanıyor ve çalışıyoruz

20 Ocak 2020 tarihinde başladığı İzmir İl Müdürlüğü görevinde 6 haftayı tamamlayan Mustafa Özen, İl Müdürlüğü yapısı ve personelle ilgili çalışmalara devam ederken bir yandan da Üniversitelerle protokol, gıda denetim seferberliği, eğitim seferberliği, üretici bilgilendirme toplantıları, gece eğitimleri gibi konularda 30 ilçede kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yer alan ve çalışma konularına göre ayrılan 9 şubeden, şube çalışmaları ve işleyişleri, personel durumu, yapılan çalışmalar noktasında brifingler alan Mustafa Özen, 30 ilçe müdürüyle de bir araya geldi ve ilçeler ile ilgili bilgiler alarak yeni yol haritasını belirledi. Yoğun çalışma temposuyla 6 haftayı tamamlayan Mustafa Özen, İzmir'de tarım anlamında yeni bir dönemin başladığını belirterek "Tarımının İzmir için önemi ve yeri aşikâr. Ancak bu iş, çok çalışarak, üreticilerle omuz omuza ve işinin başında olarak başarılı oluyor. Şuanda İzmir tarımını tanıyor ve en iyisi için çalışıyoruz. 30 ilçemizde tarımı daha iyi noktalara getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. İzmir tarımını ayakta tutan üreticilerimizle birlikte olmak, birlikte yol almak, birlikte üzülmek, birlikte sevinmek, başları sıkıştığında akıllarına gelen ilk isim olmak bizim asli görevimiz. Bu noktada gereken tüm çalışmaları yapacağız" dedi. Mustafa Özen görevdeki ilk 6 haftasında ayrıca; Kemalpaşa, Menderes, Kiraz, Karşıyaka, Çiğli, Kınık, Konak, Balçova ve Narlıdere ilçelerine giderek ilçelerin yapısal ve personel durumunu da yerinde gördü. İlçelerde firma ziyaretleri gerçekleştirerek, sektör çalışmalarını inceleyen Özen; 30 ilçenin hepsini en kısa zamanda ziyaret edeceğini ve üreticilerle bir arada çalışarak, İzmir tarımını Türkiye'de çok daha başarılı noktalara getirmek için çalışacaklarını belirtti.