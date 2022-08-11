İzmir Tınaztepe Üniversitesi 24 kişi alacak

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü, 24 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nin ilanda belirtilen Fakülte/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.

İlan için başvurular 10 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak ve 24 Ağustos 2022 tarihine kadar sürecektir.

Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitenin www.tinaztepe.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



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