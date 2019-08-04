İzmir trafiği nefes alacak

Her geçen gün artan nüfusla birlikte yoğunlaşan İzmir trafiğine nefes aldıracak hamleler geliyor. Sürdürülebilir ulaşım için öncelikle toplu ulaşıma ağırlık veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, günde binlerce aracın geçtiği bölgelerde, etkili dokunuşlarla trafiğin bir nebze olsun nefes almasını da hedefliyor. Çalışma yapılması planlanan bölgeleri Radyo Trafik İzmir açıklıyor.

Bu doğrultuda hazırlanan projeler ve kent içi ulaşım stratejelerini paylaşmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, merkez ilçe belediye başkan yardımcıları, STK ve meslek odaları temsilcileriyle bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Ulaştırma Dairesi Başkanı Mert Yaygel, Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon ve Ulaşım Müdürlüğü çalışanları hazır bulundu.

Daralan noktalara müdahale edilecek

Nüfusun hızla arttığı İzmir'de, yeterli çalışmaların yapılmaması durumunda önümüzdeki 10 yıl içinde kent içindeki arterler üzerindeki yoğunluğun yüzde 47 artacağı öngörülüyor. Bu kapsamda yapılan sunumda karayolları üzerinde yapılması düşünülen iyileştirmelerden söz edildi.

Buna göre; Ankara Caddesi ile Yeşildere Caddesi hattında EGEMAK Kavşağı ile Tepecik Köprüsü arasında kalan kısımda yapılacak iyileştirmeye öncelik verilecek. Günde yaklaşık 200 bin aracın geçtiği 4 buçuk kilometrelik bu hatta daralan 5 noktaya müdahale edilecek. EGEMAK Kavşağı'nda yan yoldan Ankara Caddesi'ne katılımların ve Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönüne Zafer Payzın Kavşağı'ndan bağlanacak araçların yaşattığı aksaklıkları gidermek için Alsancak'a bağlanacak yeni bir viyadük kavşağa ilave edilecek. Planlanan bu viyadük sayesinde Meles ayrımı ve Halkapınar Kavşağı'ndaki yoğunluğun da azaltılması düşünülüyor.

Aynı hat üzerinde daralma yaşanan Basmane Kavşağı ve Tepecik Köprüsü'ne de Yenişehir Pazaryeri hizasından Bornova yönünde yeni bir köprü eklenecek. Eklenecek köprü sayesinde Gaziler Caddesi ve Kahramanlar girişleri Yeşildere Caddesi'nden ayrı bir noktadan yapılacak.

Marina'ya köprülü kavşak

İzmir trafiğini rahatlatacak bir başka proje de Marina Kavşağı için hazırlandı. Çevre Yolu ve İnciraltı bağlantılarında yaşanan yoğunluğun önlenmesi adına Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Çevre Yolu girişi ve Haydar Aliyev Bulvarı'nın kesişim noktasına köprülü bir kavşak yapılacak. Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, bu projenin tamamlandığını ve yakın zamanda çalışmalara başlanacağını açıkladı. n Müge Yunt

Ekonomik kazanımı 10 milyon dolar

Alsansak Gar Kavşağı ve Karşıyaka İskele önüne yapılacak alt geçitler başta olmak üzere 100 civarında kavşak için proje çalışmaları da devam ederken, düzenlemelerle zaman kazanmak ve emisyonu azaltmanın yanında yılda yaklaşık 10 milyon dolarlık bir ekonomik kazanım sağlanacak.