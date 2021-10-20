İzmir trafiğinde deniz ferahlığı: 9 ayda 990 bin araç taşındı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in deniz ulaşımını güçlendirme hedefi doğrultusunda son iki yılda yolculuk sayıları yüzde 30 arttı. Körfez’de sefer yapan feribot sayısı 6’ya çıkarken bu yılın 9 aylık döneminde 990 bin 111 araç taşınarak son beş yılın rekoru kırıldı. Başkan Soyer yıl sonuna kadar bir feribotu daha hizmete alacaklarını duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkanı Tunç Soyer’in Körfez’de deniz taşımacılığının payını arttırarak kentteki trafik yükünü azaltma hedefi doğrultusunda önemli atılımlar yaptı. Körfez’de sefer yapan feribot sayısı 6’ya çıkarılırken, sefer sayıları ve sıklıkları artırıldı. 2021 yılının geride kalan bölümünde koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen 990 bin 111 araç taşıdı. 2021 yılının 9 aylık döneminde ulaşılan araç taşıma sayısı, geride kalan tüm yılların aynı periyoduna oranla ulaşılan en yüksek sayı oldu. 2019 yılının ilk 9 ayında 760 bin 752 olan taşınan araç sayısı, 2021 yılında yüzde 30,15'lik artışla 990 bin 111'e çıktı.

“Veriler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”



İzmir Körfezi’nin kent için en büyük zenginliklerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, “Göreve geldiğim günden bu yana deniz ulaşımını artırmak için çalışıyoruz. Kent içindeki karayolu trafiğini mümkün olduğu kadar denize aktarmak için filomuzu büyütüyoruz. Pandemi döneminde yaşanan yolcu düşüşlerine rağmen sefer sıklığını azaltmadık. Seferleri sıklaştırdıkça yurttaşlarımız deniz ulaşımını daha çok tercih etmeye başladı ve deniz ulaşımında ciddi artışlar yaşadık. Deniz ulaşımına ağırlık vererek denizdeki trafik hacmini büyüteceğiz. Veriler de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

137 milyon liralık yatırım



Son iki buçuk yıllık dönemde Körfez’de deniz ulaşımını güçlendirmek için 137 milyon liralık yatırımla 322 yolcu ve 51 araç kapasiteli Fethi Sekin ve Uğur Mumcu feribotları hizmete alındı. Avrupa’nın en genç deniz toplu ulaşım filosuna sahip İZDENİZ’in filosuna katılan bu iki yeni feribotla birlikte feribot sayısı 5’e çıktı. Eylül ayında kiralan bir feribot filoya katıldı.

Günlük sefer sayısı arttı, son sefer saati uzadı



İzmirlilerin arabalı vapurlara gösterdiği ilginin her geçen gün artışıyla birlikte seferlerde yüzde 82 oranında doluluk oranı yakalandı. 2019 yılında günde 30 olan sefer sayısı, 2020 yılında 48’e, 2021 yılında ise 56’ya çıkarıldı. İZDENİZ Genel Müdürlüğü artan ilgiye karşılık 4 Ekim 2021'de yaptığı düzenlemeyle günlük sefer sayısını 61'e yükseltirken feribotların son sefer hareket saatini ise 23.00'dan 23.20'ye uzattı.

Feribot sayısı 7’e çıkıyor



Yıl sonuna kadar bir feribot daha kiralanacak ve böylelikle Körfez’de araç taşıyan feribot sayısı 7’ye çıkacak. Böylelikle yoğun saatlerde iki geminin birden hareket etmesi sağlanarak bekleme sahalarında yaşanan araç yoğunluğu azaltılacak.