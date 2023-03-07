İzmir üç fuara ev sahipliği yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan 4. Uluslararası Otel Ekipmanları ve Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı-HORECA Fair, Ambalajlama Paketleme Teknolojileri Fuarı-Pack İzmir, Gıda Ürünleri Fuarı-Food Fair, Fuar İzmir'de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde GL Platform tarafından düzenlenen HORECA Fair, Pack Fair Türkiye ve Food Fair Türkiye, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. 9 Mart'a kadar devam edecek fuarların açılışına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Köy-Koop İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, GL Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan, oda, birlik ve derneklerin temsilcileri, kooperatif ortakları, sektör profesyonelleri katıldı. 9 Mart’a kadar Fuar İzmir’de ziyaretçileri ağırlayacak fuarlar, kent ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

Özuslu: “İzmir'den büyük bir dayanışma mesajı gönderme sırasıdır”

Kahramanmaraş merkezli depremlerden söz ederek konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Umarım bu, ülkenin geleceği için değişik karar mekanizmalarında görev alan tüm yöneticilere ders olur. İzmir'de başkanımız önderliğinde bu idrakla çok önemli işler yapılmaya daha önce başlandı. Ancak hayat devam etmeli ki biz dirençli şehirleri oluşturacak gücü, kuvveti, imkanı bulabilelim. Kim İzmir'de herhangi bir hizmete katkı sunuyorsa, turizme, tarıma, sanayiye, ticarete katkı sunuyorsa hepsi başımızın üzerindedir. İzmir'in daha dirençli, müreffeh ve yaşanılabilir bir kent olması için kim ne yapıyorsa biz onları başımızın üzerinde taşımaya devam edeceğiz. Bu fuarları büyük bir başarıyla yapmalıyız ki, deprem bölgesinden katılmak isteyen ama deprem nedeniyle işletmeleri zarar gören firmalara da dayanışma, selam göndermiş olalım. Onlara İzmir'den büyük bir dayanışma mesajı gönderme sırasıdır” dedi.

Dört günde 400 firma 18 bini aşkın ziyaretçi

Fuar İzmir'de yaklaşık 400 firma ile 18 bini aşkın ziyaretçi buluşacak. Yurt dışından 250 profesyonel satın almacı da fuarda ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. GL Platform Fuarcılık, İzmir Aşçılar Derneği, Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Kulübü Gastronomi Derneği ve İzmir Lokantacılar Odası’nın işbirliğinde fuar alanına 200 metrekarelik “Deprem Dayanışma Mutfağı” kuruldu. Burada şefler her gün kazanları İzmir’de misafir edilen depremzedeler için kaynatacak.