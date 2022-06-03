İzmir ulaşımında büyük kolaylık! Bakiyem bitti derdine son!

Turizm sezonunda yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanan İzmir’de, toplu ulaşım araçlarında İzmirim Kartların yanı sıra yurt içi ve dışı temassız kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla biniş kolaylığı yaygınlaşıyor. Bir süredir havalimanı otobüs hatları ile Üçkuyular Feribot İskelesi gişelerinde pilot uygulaması yapılan sistem, 5 Haziran Pazar gününden itibaren kent genelinde geçerli olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Visa ve İş Bankası işbirliği ile ESHOT ve İZULAŞ otobüslerine, metroya, tramvaya ve İZDENİZ gemilerine temassız kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla biniş yapılabilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Visa ve İş Bankası işbirliği ile toplu ulaşım araçlarına temassız kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla biniş kolaylığını kent genelinde yaygınlaştırıyor. Ocak ayından bu yana Adnan Menderes Havalimanı’na çalışan ESHOT otobüs hatlarında ve bir süredir de Üçkuyular Feribot İskelesi gişelerinde uygulanan sistem, 5 Haziran Pazar gününden itibaren ESHOT ve İZULAŞ otobüslerinde, metroda, tramvayda ve İZDENİZ gemilerinde geçerli olacak.

Toplu ulaşım araçlarına, İzmirim Kartların yanı sıra Visa logolu temassız kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla da biniş yapılabilecek. Yeni sistem, İZTAŞIT araçlarında ve Gittiğin Kadar Öde tarifesinin uygulandığı otobüs hatlarında geçerli olmayacak. Kart kabul altyapısının İş Bankası tarafından sağlandığı uygulamada geçişler ilk etapta Visa logolu temassız kartlarla yapılacak. İlerleyen dönemde diğer şemaların da sisteme dahil olması öngörülüyor.

Spor ve rekreasyon alanlarında da geçerli

Temassız kredi ve banka kartları ile ön ödemeli kartlar, toplu ulaşım araçlarının dışında; Balçova Teleferik Tesisleri, Sasalı Doğal Yaşam Parkı ve Bornova Buz Pisti’ne girişlerde, maskematik gişelerinde, Birinci Kordon’da hizmet veren Nostaljik Tramvay’da ve Buca’da bulunan İzmir Sebze ve Meyve Hali otoparkında kullanılabiliyor.

Başkan Soyer: Hayatı kolaylaştıracak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pek çok dünya kentinde kullanılan bu kolaylığı İzmir genelinde yaygınlaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Toplu ulaşım araçlarına İzmirim Kartlarla binilmeye devam edileceğinin altını çizen Başkan Soyer, “Buna ek olarak temassız banka ve kredi kartları ile ön ödemeli kartlarla da toplu ulaşımdan yararlanılabilecek. Bu hizmet; İzmirlilerin yanı sıra özellikle şehrimize yurt içi ve dışından gelecek ziyaretçiler için de hayatı kolaylaştıracak” dedi.

İndirimli tarifelere uyum yolda

Hizmetin ilk etapta yalnızca tam tarife ücreti ödenerek kullanılacağını vurgulayan Başkan Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “Ancak kısa süre içinde tamamlanacak çalışmaların ardından; öğrenciler, öğretmenler ve 60-64 yaş grubu hemşehrilerimiz de banka ve kredi kartları ile indirimli tarifeler üzerinden biniş yapmaya başlayacak. Ayrıca mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla QR kod okutarak biniş ve dijital cüzdan gibi kolaylıkları da kısa süre içinde yurttaşlarımızın kullanımına sunacağız.”

Merve Tezel: Küresel uzmanlığımızı İzmir’e taşıdık



İzmir’de toplu taşımada temassız kartlarla geçişlerin yaygınlaşmasını değerlendiren Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, “Toplu ulaşım araçlarına temassız kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla biniş yapılabilmesinin rahatlığı, dünyanın dört bir yanındaki büyük kentlerde yaygınlaşıyor. Bireyler, seyahat ettikleri şehirlerde de aynı kolaylığı bulmak istiyor. Turizmin yeniden ivme kazandığı bu dönemde, toplu ulaşım hizmetlerini daha ulaşılabilir kılacak bu teknolojinin, İzmir’in turistik değerini daha da artırmasını bekliyoruz. Bugüne dek dünya genelinde 500’e yakın kentte edindiğimiz küresel uzmanlığımızı İzmir’e taşımaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Toplu ulaşımda temassız kartlı geçişlerin İzmir halkına hayırlı olmasını dileriz” dedi.

Sezgin Lüle: Yenilikçi deneyimle İzmir’de toplu ulaşımda fark yaratıyoruz



İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Visa ile birlikte, İzmir’de yaşayanların, yerli, yabancı misafirlerin günlük hayatını kolaylaştıran ve ulaşımda yeni bir deneyim sunan iş birliklerinin kapsamını genişlettiklerini vurguladı. İşbirliği sayesinde şehir genelinde toplu ulaşımdan çeşitli tesislerin girişine kadar pek çok alanda Visa özellikli temassız kredi, banka ya da ön ödemeli kart kullanımının mümkün hale geldiğini belirten Lüle, “Ödeme sistemleri ekosisteminde fark yaratan bu yenilikçi çözümün hayata geçmesine katkı sağlamaktan ve tüm kullanıcılara bu kolaylığı sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.