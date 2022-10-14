İzmir ulaşımında yeni dönem! Artık kartınız olmasa da olur çünkü...

İzmir ulaşımında kartsız dönem başlıyor. Artık İzmirim kartınız olmadan da toplu ulaşıma binebileceksiniz. Dijital İzmirim Kart uygulamasını ücretsiz mobil cihazlarını yükleyen yolcular, cihazlarındaki kare kodu okutarak toplu taşıma araçlarına binebilecek. Uygulama sadece ulaşımda değil Doğal Yaşam Parkı girişinde ve BİSİM'de de kullanılabilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi dijital teknolojinin olanaklarını toplu taşıma sisteminde de yansıttı. Artık Dijital İzmirim Kart uygulamasını ücretsiz mobil cihazlarını yükleyen yolcular, cihazlarındaki kare kodu okutarak toplu taşıma araçlarına binebilecek.

“Güzel İzmir’in akıllı kartı” sloganıyla hayata geçirilen uygulama Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen toplantıyla basına tanıtıldı. Oyuncu Mert Fırat’ın sunuculuğunu üstlendiği toplantıya ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları, iştiraklerin yöneticileri, oda, dernek ve birlik başkanları katıldı.

Yeni uygulamayla dijital dönüşüm



İzmirim Kart’ın her gün 1 milyon 200 bin kişinin kullandığı bir yol arkadaşı olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Tunç Soyer, uygulamayla yeni bir dijital dönüşümün sağlandığını söyledi. Toplu ulaşım için geliştirilen ödeme kolaylıklarına bir yenisini eklediklerini belirten Başkan Soyer, “İzmir’in Türkiye’nin lokomotifi olduğunu biliyoruz. Ve o lokomotifin bizi çok daha güzel bir geleceğe taşıyacağını biliyoruz. 9 Eylül’den sonra İzmir’e bambaşka bir teveccüh var. Sadece memleketimizin sınırları içinde değil, dünyanın her yerinde İzmir gıpta ile hayranlıkla izleniyor. Bize de bunun gururunu yaşamak düşüyor. Bu çalışma da yine İzmirlilerin yüzünü güldürecek sonuçlar ortaya koyacak. Hep beraber daha iyisini beklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Uygulama İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Teknoloji ve İnovasyon Şirketi (İZTEK) ve ASİS Elektronik A.Ş. tarafından geliştirildi.

Dijital İzmirim Kart’ta neler var?



Yolcular, otobüs, vapur, metro, arabalı vapur seyahatlerinin yanı sıra Doğal Yaşam Parkı’ndan BİSİM’e kadar İzmirim Kart’ın geçerli olduğu tüm noktalarda mobil uygulamadaki QR kod ve NFC uygulamasını kullanabiliyor. Uygulama ayrıca fiziksel kartlara bakiye yükleme, harcama geçmişi görüntüleme, ulaşım araçları görüntüleme, yol tarifi alma, hat, hareket saatleri ve durak bilgisine ulaşım, kart merkezleri ve bayilere ulaşım bilgisi gibi birçok kolaylık yer alıyor. Banka kartları ve kredi kartları bir süre önce toplu ulaşım araçlarında kullanılmaya başlanmıştı.

İzmir’in kadim desenleri de cep telefonlarında



Doğa dostu ulaşım politikasının yeni bir adımını daha atacak uygulama, plastik kullanımı azaltacak. Bir yüzü en yeni teknolojileri kullanarak geleceğe uzanan dijital kartlarda geçmişe uzanan esintiler de bulunuyor. İzmir Vakfı tarafından yeniden düzenlenen 8 bin 500 yıllık kadim İzmir desenleri, toplu ulaşım araçları ve ulaşım kartları gibi alanların yanı sıra mobil uygulama sayesinde dijital dünyada da yerini aldı.