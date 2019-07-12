İzmir, üvey evlat muamelesi görüyor

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, TBMM Genel Kurulu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulması planlanan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun teklifine ilişkin söz alarak turizmcilerin emeklerine ve cirolarına göz dikilmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

İktidarın, Türkiye'nin bütün kaynaklarını kuruttuğunu, sıranın turizme geldiğini vurgulayan Bedri Serter, 2019'un ilk üç ayında 5,5 milyon turistin geldiği ülkemizde turizm gelirleri 4.6 milyar dolara yaklaştığı için iktidarın iştahını kabarttığını söyledi. Bu rakamlara ulaşmanın kolay olmadığını ifade eden Serter, "Oysaki bu gelire ve bu turist sayısına ne emeklerle ulaşılıyor, biliniyor mu? Sanki turizmcilere ceza verir gibi bir de turizmcileri haraca bağlamaya çalışıyorlar. İzmir özelinde de turizmin çok sıkıntılı ve zor bir noktadadır. Tarihi 8500 yıl öncesine dayanan İzmir'in, bunca yıllık tarihi turistik özellikle ve doğal deniz turizmi altyapısı yok sayılıyor ve sonuç rakamlarla ortada 2018'de Antalya'ya gelen turist sayısı 12 milyonken İzmir'e gelen turist sayısı 1 milyonla sınırlı kalmıştır ki bu rakam son 10 yılın en yüksek rakamı. Özetle söylemek gerekir ki, İzmir üvey evlat muamelesi görmektedir. Oysaki İzmir'in öz kaynakları iyi değerlendirilmeli ve teşvikler artmalıdır" diye konuştu.

Turizmde geri planda

İzmir'in tarihi değerlerine ve bunların restorasyonuna dolayısıyla yabancı turistlerin ilgisini çekecek noktalara devletin yeterli desteği vermediğini vurgulayan Bedri Serter, "Devletin duyarsızlığını anlatabilmek için İzmir'de, Konak'ta devam eden Agora-Antik Smyrna kentinin ve çevresinin yenilenmesi için ayrılan 20 milyon TL'lik ek ödeneğin verilmemesinden mi bahsedelim, Foça'da senelerdir süren kazılara yeterince devlet desteği sağlanamamasından mı yoksa Sığacık'taki Teos antik kentinin yine sermayesine el koymaya çalıştığınız İş Bankası sayesinde tamamlanabiliyor olmasından mı? Sadece İzmir'de değil Türkiye'nin pek çok yerinde bu sorunlar var ama iyi ki de yerel yönetimler var, 2018 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesinin tarihi kazılara ve dolayısıyla şehrin turizmine sağladığı destek 4.7 milyon TL. İyi ki yerel yönetimler ve özel sektör var yoksa havayolu dışında denizyolu turizmine de sonuna kadar açık olan İzmir bu kadar bile turist sayısına ulaşamayacak, ne kadar acı!" dedi.

Teşvik sağlanmalı

Türkiye'nin bugün her dört gençten birinin işsiz olduğunu ve turizm altı ay gibi kısa süreli istihdam sağlamaktan çıkarılmasını, genç işsizlerimize de sektöre kalifiye eleman olarak dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Serter, "Turizmde geri bırakılmaya çalışılan ve turizm potansiyeli sınırlı bırakılan İzmir'de her sene en az 100 bin kişinin turizm sektöründe istihdamı sağlanmalı ve bunun için de turizmcilerin cirolarından bırakın pay almayı turizmcilere teşvikler sağlanmalı" dedi.