İzmir vaka sayısında korkutan artış!

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları hızla artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka haritasını yayınladı. 1-7 ocak tarihleri arasında İzmir'deki vaka artışı dikkat çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı. İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.



EN ÇOK ARTIŞIN GÖRÜLDÜĞÜ 10 İL

Vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 ili de paylaşan Koca'nın tweet'inde şu ifadeler yer aldı: "1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük."