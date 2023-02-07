İzmir Valiliği: 2 bin 331 personel deprem bölgesine gönderildi

İzmir Valiliği, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan iki ayrı depremle ilgili bu bölgelerde görevlendirilmek üzere İzmir'den 2 bin 331 personelin sevk edildiğini duyurdu

İzmir Valiliği: 2 bin 331 personel deprem bölgesine gönderildi
07 Şubat 2023 Salı 09:33

İzmir Valiliği, Kahramanmaraş merkezli iki depremde etkilenen bölgelerde asayiş ve arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Bölgeye takviye ekip gönderildiği belirtilen açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle bölgede yürütülen arama, kurtarma, genel asayiş ve hasar tespit çalışmalarına takviye olmak üzere ilimizden; 1023 jandarma personeli, 181 emniyet çevik kuvvet personeli, 210 çevre ve şehircilik personeli ve AFAD ekibinden oluşan bin 414 personel, 9 sivil havayolu uçağıyla Adana ve Adıyaman'a gönderilmiştir. Ayrıca; Hava Meydan Kıta Komutanlığından kalkan 16 askeri kargo uçağı, 17 ilk yardım aracı ile birlikte 917 görevli personeli deprem bölgesine nakletmiştir. Bu saat itibarıyla havayolu ile İzmir'den 2 bin 331 personel deprem bölgelerine intikal etmiştir. Bölgeye destek çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: DHA
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