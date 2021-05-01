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İzmir Valiliği alkol satışını yasakladı

İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, tam kapanma sürecinde açık kalmasına izin verilen her türlü bakkal, market gibi iş yerlerinden alkollü içecek satışının yasaklandığını açıkladı

İzmir Valiliği alkol satışını yasakladı
01 Mayıs 2021 Cumartesi 11:33

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma uygulaması süresince alkollü içecek satışına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Tam kapanma sürecinde tekel bayilerinin kapalı olması gerektiği vurgulanan Hıfzıssıhha Kurulu'nun yazılı açıklaması şöyle:

"İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10.12.2020 tarihli ve 2020/144 No’lu kararındaki ‘sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde açık kalmasına izin verilen her türlü market, bakkal vb. işyerlerinde sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmaması’ maddesine istinaden 29.04.2021 - 17.05.2021 tarihleri arasında market, bakkal, büfe gibi yerlerde alkollü içecek satışına izin verilmemesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idarî işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adlî işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Etiketler; #izmir #izmir valiliği #tam kapama #izmir alkol satışı #alkol
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