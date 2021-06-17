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İzmir Valiliği'nden HDP açıklaması

İzmir HDP binasına bir kişini girerek, olay yerinde bir kişi öldürmesi sonrası İzmir Valiliği'nden açıklama geldi

İzmir Valiliği'nden HDP açıklaması
17 Haziran 2021 Perşembe 12:20

İzmir Valiliği, İzmir HDP binasındaki olayla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şunları belirtti: "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür.

Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır."

Etiketler; #izmir #izmir hdp saldırı #hdp saldırı #ölüm
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