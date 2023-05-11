İzmir Valiliği seçim günü alınacak tedbirleri açıkladı

İzmir Valiliği, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlere dair alınacak tedbirleri açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde İzmir genelinde 9 bin 877 sandıkta yapılacak olup toplam 3 milyon 442 bin 424 seçmen oy kullanabileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İlimiz genelinde seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için Yüksek Seçim Kurulu kararları ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan seçim tedbirleri konulu genelgeler doğrultusunda hareket edilmektedir. Bu kapsamda seçim günü, İl Emniyet Müdürlüğünden 12 bin 175 personel, 886 araç, İl Jandarma Komutanlığından 3 bin 363 personel ve 657 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 165 personel, 15 araç olmak üzere; Toplam 15 bin 707 personel ve bin 558 araç seçim güvenliğini temin etmek üzere görev ifa edecektir. Öte yandan, 10 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla, deprem bölgesinden ilimize gelen ve kaymakamlıklarımıza bildirimde bulunanlardan halen ilimizde ikamete devam eden 62 bin 966 vatandaşımızdan kendi bölgesinde oy kullanacağını ifade eden 2 bin 196 seçmenin, valiliğimiz koordinasyonunda, yol masrafları karşılanarak seçim bölgelerine ulaşımı sağlanmaktadır. Ayrıca, kendi seçim bölgelerinde oy kullanmak için kaymakamlıklarımıza başvuran depremzede vatandaşlarımızın talepleri alınmaya devam etmekte, bölgeye intikalleri konusunda koordinasyon sürdürülmektedir. Bunun yanında kendi imkanları ile oy kullanmak için seçim bölgelerine giden depremzede vatandaşlarımız da bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."