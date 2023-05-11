İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 14 Mayıs akşamı ben başbakan olacağım
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 14 Mayıs akşamı ben başbakan olacağım
0
Destici: Kılıçdaroğlu ‘sana söz’ seni sandığa gömeceğiz
Destici: Kılıçdaroğlu ‘sana söz’ seni sandığa gömeceğiz
0
İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi
İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi
0
İmamoğlu: Gemi yan yattı, sefere çıkamıyor artık
İmamoğlu: Gemi yan yattı, sefere çıkamıyor artık
0

İzmir Valiliği seçim günü alınacak tedbirleri açıkladı

İzmir Valiliği seçim günü alınacak tedbirleri açıkladı
11 Mayıs 2023 Perşembe 15:39

İzmir Valiliği, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlere dair alınacak tedbirleri açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde İzmir genelinde 9 bin 877 sandıkta yapılacak olup toplam 3 milyon 442 bin 424 seçmen oy kullanabileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için Yüksek Seçim Kurulu kararları ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan seçim tedbirleri konulu genelgeler doğrultusunda hareket edilmektedir. Bu kapsamda seçim günü, İl Emniyet Müdürlüğünden 12 bin 175 personel, 886 araç, İl Jandarma Komutanlığından 3 bin 363 personel ve 657 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 165 personel, 15 araç olmak üzere; Toplam 15 bin 707 personel ve bin 558 araç seçim güvenliğini temin etmek üzere görev ifa edecektir. Öte yandan, 10 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla, deprem bölgesinden ilimize gelen ve kaymakamlıklarımıza bildirimde bulunanlardan halen ilimizde ikamete devam eden 62 bin 966 vatandaşımızdan kendi bölgesinde oy kullanacağını ifade eden 2 bin 196 seçmenin, valiliğimiz koordinasyonunda, yol masrafları karşılanarak seçim bölgelerine ulaşımı sağlanmaktadır. Ayrıca, kendi seçim bölgelerinde oy kullanmak için kaymakamlıklarımıza başvuran depremzede vatandaşlarımızın talepleri alınmaya devam etmekte, bölgeye intikalleri konusunda koordinasyon sürdürülmektedir. Bunun yanında kendi imkanları ile oy kullanmak için seçim bölgelerine giden depremzede vatandaşlarımız da bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etiketler; #izmir valiliği #seçim #izmir
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Soylu: Dünya Türkiye'nin seçimine odaklandı 
Sonraki Haber
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 14 Mayıs akşamı ben başbakan olacağım
İzmir'de sokaktaki tartışmada göğsünden vurularak öldürüldü
İzmir'de sokaktaki tartışmada göğsünden vurularak öldürüldü
0
Yeşildere'de mahkeme iptal etti, Büyükşehir yeni planları geri çekti
Yeşildere'de mahkeme iptal etti, Büyükşehir yeni planları geri çekti
0
Başkan Sandal’dan Atatürk ve bayrak vurgusu!
Başkan Sandal’dan Atatürk ve bayrak vurgusu!
0
Buca Cezaevi Özgürlük Parkı’na dönüşecek
Buca Cezaevi Özgürlük Parkı’na dönüşecek
0
Yeniden yargılanan Fulya'nın katili için rapor istendi
Yeniden yargılanan Fulya'nın katili için rapor istendi
0
Asker ve sivil memurları taşıyan servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Asker ve sivil memurları taşıyan servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.