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İzmir Valiliği yıkılan şadırvanı yeniden yapacak

İzmir Valiliği yıkılan şadırvanı yeniden yapacak
29 Eylül 2022 Perşembe 15:02

İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Şadırvan Camii arkasında yer alan şadırvan geçtiğimiz günlerde gizlice yıkılmıştı. Yıkılan şadırvanın İzmir Valiliği tarafından yeniden yapılacağı öğrenildi


AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. İzmir'in ve özellikle Kemeraltı esnafının sorunlarının gündeme geldiği görüşmede Kaya ve Başdaş, esnafın tarihi şadırvanın yeniden yapılmasıyla ilgili taleplerini Vali Köşger'e iletti. Vali Köşger, şadırvanın yeniden yapılmasıyla ilgili talimat verdiğini belirtti.

Ağustsos ayında kimliği belirsiz kişilerce yıkılan tarihi şadırvanın yeniden yapılması için özellikle Kemeraltı esnafının talebini aktardıklarını anlatan Başdaş, "Konak Belediyesi konuyla ilgileneceğini söylemişti. Ancak, henüz bir adım atılmadı. Valimizle yaptığımız görüşmede konu gündeme geldi ve Sayın Valimiz bu konuda gerekeni yapacaklarını kaydetti. Kemeraltı esnafımız hiç merak etmesin yakında yeniden tarihi şadırvan yerinde olacak" dedi.

Etiketler; #izmir #kemeraltı #şadırvan
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