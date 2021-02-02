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İzmir Valisi açıkladı: 8 saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağmur yağdı

İzmir'de etkili olan yağış nedeniyle İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı

İzmir Valisi açıkladı: 8 saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağmur yağdı
02 Şubat 2021 Salı 10:34

İzmir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış felakete dönüştü. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Köşger, İzmir'e sekiz saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düştüğünü söyledi. Bu nedenle çok sayıda alt geçit ve yolların su baskını nedeniyle tıkalı olduğunu belirten Köşger, vatandaşlara mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın uyarısı yaptı. Köşger, kamu çalışanlarının da yarım gün idari izinli sayılacağını söyledi.


Belediyeler de sosyal medya hesaplarından dışarıya çıkmama uyarısı yaptı.

İzmir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış adeta afete dönüştü. Yağmur nedeniyle çok sayıda yer sular altında kaldı. İzmir'in belediyeleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada vatandaşları mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.


 

Etiketler; #izmir #izmirde sel #izmir sel #izmir vali
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