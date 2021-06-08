İzmir Valisi açıkladı: Günlük vaka sayısında 200'ün altına düştük

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 200'ün altına düştüğünü açıkladı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde, kadın üreticilere yönelik 250 bin domates fidesi dağıtımı etkinliğine katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in tarımda öncü şehirlerden birisi olduğunu belirtti.

Önceki organizasyonlarda da yaklaşık 2 milyon fideyi toprakla buluşturduklarını hatırlatan Köşger, "Bugün de 250 bin fideyi toprakla buluşturmak üzere bir araya geldik. İzmir'in 30 ilçesinde dağıtıyoruz. Tarım tüm zamanlarda en stratejik sektör. Vazgeçilmez. Tarımı en sağlıklı şekilde yapmamız lazım. Dolayısıyla bu işi geni değiştirilmemiş, yerli ve milli tohumlarla yürütmeye çalışıyoruz." dedi.

Köşger, kadınların tarımda çok önemli rol üstlendiğine dikkati çekerek, özellikle kırsalda yaşayan kadınların yükünün daha ağır olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Vali Köşger, domates fidesi dağıttığı kadınlarla bir süre sohbet etti.

Programın ardından gazetecilerin salgınla mücadele, tedbirler ve günlük vaka sayılarına ilişkin sorularını cevaplandıran Köşger, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İzmir, vaka sayısı anlamında çok iyi noktalara doğru gidiyor. Tam kapanma sırasında günlük vaka sayısı hedefi 200 idi. Şu anda günlük vaka sayısında 200'ün altına indik. Günlük vefat sayısı değişiyor tabii. Vefat sayısı farklı bir grafik izliyor ama günlük 2'ye kadar düştüğümüz oldu. İyi bir durumdayız. Yoğun bakımla da ilgili her zaman söylediğim gibi İzmir'de bir sıkıntı yok."

Bir gazetecinin, CHP İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır'ın kendisiyle ilgili medyaya yansıyan eleştirilerini hatırlatması üzerine Köşger, "Biz polemiklere girmek için buralarda değiliz. Ben bu ilde devletin valisiyim. Burada gücümüzün yettiği kadar bu şehre hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu tür kısır polemiklere girmemek lazım. Şehrin daha iyi hale getirilmesi için neler yapılması lazım ona odaklanmak gerekiyor. Ben bu tür kısır polemiklere girmem." diye konuştu.