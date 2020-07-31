İzmir Valisi Köşger görevi başındaki polislerle bayramlaştı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, görevi başındaki polislerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Eşrefpaşa Polis Merkezini ziyaret eden Köşger, polislerle sohbet etti. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, polisin çalışmaları hakkında Köşger'e bilgi verdi. Köşger, ziyaretin ardından gazetecilere, bayram namazı ile başlayan bayramlaşma programı kapsamında şehit ailesi ziyareti gerçekleştirdiğini, ardından da polis noktalarını gezdiğini ifade etti.

İzmir'de güzel bir bayram atmosferi bulunduğunu aktaran Köşger, şöyle konuştu: "Sadece bayram günlerinde değil 365 gün asayişin, huzurun, esenliğin hakim olduğu bir İzmir idealine ulaşmak üzere bütün tempomuzla çalışıyoruz. Bu bayram biraz pandemi nedeniyle hüzünlü geçiyor, istediğimiz gibi yakınlarımızla kucaklaşamıyoruz. Eski bayramlarda olduğu gibi bayramlaşmıyoruz, kısıtladık. Kısıtlamamız da gerekiyor. Vatandaşlarımızın pandemi tedbirlerine dikkat etmelerini diliyorum. Seyahat edenlerin de trafik kurallarına uymalarını tavsiye ediyoruz."