HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ
HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ
0
SİNEKSİZ BİR YAZ İÇİN...
SİNEKSİZ BİR YAZ İÇİN...
0
ÜNLÜ SANATÇIYI KAYBETTİK!
ÜNLÜ SANATÇIYI KAYBETTİK!
0
KORONAVİRÜSE YAKALANDILAR
KORONAVİRÜSE YAKALANDILAR
0

İzmir Valisi uyardı: Yüzde 50 arttı!

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kontrollü normalleşme sürecinin ilk günlerini de içine alan 27 Şubat-5 Mart'ta şehirdeki Kovid-19 vaka sayılarının 8-14 Şubat haftasına göre yüzde 50 arttığını, kurallara uyulmaması halinde kentin hızla çok yüksek riskli iller arasına girebileceğini bildirdi

İzmir Valisi uyardı: Yüzde 50 arttı!
09 Mart 2021 Salı 10:08

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada, geçen yıl marttan bu yana Kovid-19 salgınıyla mücadele eden Türkiye'nin yaklaşık 2 hafta önce kontrollü normalleşme sürecine girdiğini hatırlattı.

İzmir'in bu süreçte yüksek riski simgeleyen "turuncu" grupta yer aldığını belirten Köşger, "8-14 Şubat haftasında her 100 bin kişide vaka sayımız 44,39, 20-26 Şubat haftasında ise 53,42 oldu. 27 Şubat-5 Mart'ı kapsayan haftada ise bu rakam 66,47 yükseldi. Kendi içinde vaka sayılarında yüzde 50'ye yakın bir artış var." dedi.

Kentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik 14 bin kişiyle denetimlere devam ettiklerini, her gün farklı temalarla kontroller yapıldığını kaydeden Köşger, şöyle konuştu:

"Denetimlerimiz sıklaşacak. İzmir'de vatandaşımızın uzun süren salgından sıkılmış olduğunu biliyoruz ancak biraz erken rehavete kapılmanın daha büyük sıkıntılara sebebiyet vereceğini de bilmemiz lazım. Kontrollü normalleşme denilen şey, maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek yaşamak. Buna riayet etmezsek rakamlar hızlı şekilde kırmızı bölgeye evrilecek. Tekrar başa dönmüş olacağız. İzmir 4,5 milyonluk bir şehir. Biz ne kadar denetim yaparsak yapalım herkesin başına bir polis dikmemiz mümkün değil. Vatandaşın kendi sağlığını düşünerek kendi tedbirlerini almasını bekliyoruz."

"Hastanelerde yoğunluk yok"

Köşger, vatandaşların özellikle açık alanlarda yan yana oturarak sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğini, buna bir de maskelerini çıkarmaları eklenince virüsün bulaşma riskinin yükseldiğini söyledi.

İzmir'de artan vaka sayılarına rağmen hastanelerde yoğunluk yaşanmadığına işaret eden Köşger, "Hastane, yoğun bakım ve entübasyonla ilgili sıkıntımız yok. Özellikle 30 Ekim'deki depremin ardından Kovid-19 kentimizde zirve yapmıştı. O dönemde de sıkıntı yaşamamıştık. Vatandaşımız 'Virüs mutasyona uğradı artık çok ölümcül değil' diye düşünebilir ama virüs ölümcül olmaya devam ediyor. Her gün kentimizde 7-8 kişi bu virüs nedeniyle yaşamını yitiriyor." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #yavuz selim köşger #izmir koronavirüs
Önceki Haber
İnternetten fırın sipariş etti, koliyi açınca büyük şok yaşadı!
Sonraki Haber
Dolarda hızlı yükseliş! Ne kadar oldu?
İzmirliler dikkat! Çamur yağacak!
İzmirliler dikkat! Çamur yağacak!
0
Karşıyaka'nın kritik 10 günü
Karşıyaka'nın kritik 10 günü
0
İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu!
İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu!
0
Devlet desteği ile koyun çiftliği kurdu
Devlet desteği ile koyun çiftliği kurdu
0
Konteynerde 6 gün! Havasız kalınca yardım istediler
Konteynerde 6 gün! Havasız kalınca yardım istediler
0
İzmir'de sineksiz bir yaz için hazırlık
İzmir'de sineksiz bir yaz için hazırlık
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.