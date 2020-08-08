İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, üç ilçenin muhtarlarıyla bir araya geldi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dikili, Urla ve Foça ilçelerinin muhtarlarıyla toplantı yaptı. 

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, üç ilçenin muhtarlarıyla bir araya geldi
08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:11

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantılarda muhtarların talep ve sorularını dinleyen Köşger, ilgili kurumlara talimat verdi. Muhtarların kamu işleyişinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Köşger, "Beldesinde, köyünde, mahallesinde hem halkın içinden seçilmiş hem de devletin güven duyacağı, temas noktasında her zaman en kolay şekilde erişilebilir olan muhtarlarımız sistemin vazgeçilmiş unsuru olarak varlığını devam ettirecektir." ifadelerini kullandı.

Köşger, İzmir ve Ege Bölgesi'nin potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Rabbim bu bölgeye cömert davranmış. Tarım, turizm, sanayi, hizmet sektörü ve benzeri birçok alanda önü açık olan bir yer. İzmir ise Türkiye’nin ikinci büyük ekonomisi, İstanbul’dan sonra en çok katma değerin, en yüksek ihracatın olduğu ve üretimin yapıldığı, en çok verginin ödendiği, 27 milyar dolar ihracatının olmasına rağmen, potansiyelinin üçte birini kullanan bir şehir. Bu anlamda şehrin potansiyelini tam anlamda kullanabilmemiz için birbiriyle uyumlu, çelişmeyen, birbirini tamamlayan, her bir santimetre karesine özen ve ihtimamla dokunulmuş, her bir insanı kendi kabiliyetleri noktasında milli amaçlar doğrultusunda istihdam edilmiş şehir noktasına getirmemiz gerekiyor."

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