İzmir ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta 1 milyon 479 bin 891 öğrenci, eğitim öğretim yılının ilk yarısı sonunda karnelerine kavuştu

İzmir'de 2 bin 692 okuldaki 30 bin 151 derslikte eğitim öğretim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki 774 bin 577 öğrenci, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Narlıdere İlhan Onat İlkokulunda düzenlenen karne törenine Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de katıldı.

Öğrencilerle sohbet ederek karnelerini veren Kızıltoprak ve beraberindekiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda, öğrenciler halk oyunu gösterisi ve müzik dinletisi sundu.

Karnesini alan 1'inci sınıf öğrencisi Azad Çınaralper ilk kez bu heyecanı yaşadığını, mutlu olduğunu belirterek tatilde sinemaya gitmek istediğini söyledi.

Şiirini unutan öğrenciye alkışla destek

Manisa'da da bin 163 okuldaki 266 bin 306 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Yunusemre ilçesinde Kemal Pınar İlkokulundaki törene katılan Vali Yaşar Karadeniz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve protokol üyeleri ile töreni takip eden gazeteciler, öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Karadeniz, karnelerini alan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Öte yandan okulun konferans salonunda düzenlenen törende ezberlediği şiiri unutan 1'inci sınıf öğrencisine öğretmenleri yardımcı oldu, salondakiler de alkışlarla destek verdi.

Aydın

Aydın'da da 876 okulda 189 bin 827 öğrenci karne alarak yarı yıl tatiline girdi.

Efeler ilçesindeki Işıklı İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini verdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Gödekmerdan, öğrencilerin mutlu bir yarıyıl tatili geçirmeleri dileğinde bulunarak, "Bu yıl bakanlığımız kampanyasıyla bütün öğrencilerimize kitap hediye ettik. Çocuklarımız tatilde kitapları okuyarak tatillerini güzel değerlendirmiş olurlar." ifadelerini kullandı.

Denizli

Denizli'de de 793 okulda yarıyıl tatili öncesi 188 bin 5 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Pamukkale ilçesindeki Saadet Erikoğlu İlkokulunda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Uğur Bulut,

eğitim-öğretim yılının ilk yarısını güzel bir şekilde tamamladıklarını, öğrencilerin tatillerini iyi şekilde değerlendirmesini temenni ettiklerini belirtti.

Törende Bulut, İlçe Belediye Başkanı Avni Örki ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen öğrencilere karnelerini verdi.

Uşak

Uşak'ta 364 okulda 61 bin 176 öğrenci karnelerine kavuştu.

Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Uşak TOKİ İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Balcı, burada öğrencilere karnelerini verip onlarla sohbet etti.

Balcı'ya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin de eşlik etti.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde kentte karne alan tüm öğrencilere kitap hediye edildi.