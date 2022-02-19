İzmir yabancı basında!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir’in kabuğunu kırarak kenti dünyayla bütünleştirme hedefi doğrultusundaki çalışmalar karşılığını buldu. Avrupa’nın etkili dergilerinden Atalayar Magazine yeni turizm sezonunun hemen öncesinde İzmir’i kapağına taşıdı

İzmir yeni turizm sezonu öncesi kendini Avrupa’ya hatırlattı. İspanya kökenli Atalayar Magazine 39. sayısında İzmir’i kapağına taşıdı. İngilizce, İspanyolca ve Fransızca yayın yapan dergi, 7 sayfasını turizm olanakları ve kültürel değerleri üzerinden İzmir’e, 6 sayfasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer söyleşisine ve bir sayfasını da Avrupa Gazeteciler Birliği’nin (AEJ) İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile işbirliğine ayırdı.

“İzmir, tarih ve modernite”



İzmir dosyası Atalayar Baş Editörü ve Avrupa Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Javier Fernandez Arribas imzasını taşıyor. “İzmir, tarih ve modernite” başlıklı yazısında Arribas, İstanbul mitinin ve Doğu ile Batı arasındaki medeniyetlerin ve kavşakların ötesinde, Türkiye’nin turistlere sayısız fırsatlar sunduğunu anımsatarak, “8.500 yıllık tarihe sahip İzmir, Neolitik Çağ'dan günümüze insanlık tarihinin tüm adımlarını deneyimlemenizi sağlıyor” ifadelerini kullanıyor. İzmir’in “evrensel edebiyatın mücevherleri İlyada ve Odysseia'nın yazarı Homeros’un doğum yeri olarak kabul edildiği”ni aktaran Arribas, UNESCO Dünya Mirası Asıl listesindeki Bergama ve Efes ile UNESCO Geçici Listesi’ndeki Kemeraltı ve Gediz Deltası’ndan detaylı bir biçimde söz ettiği yazısında İzmir'in havasını, iklimini, insanını, doğasını ve kültürel mirasını vurguluyor. Arribas, İzmir’i ticaret yolları ve farklı kültürlerin buluştuğu bir bağlantı noktası olarak niteleyerek İzmir halkını ticaretin, demokrasinin, tıbbın, felsefenin, Akdeniz gastronomisinin, inancın kökeninin yaratıcısı ve destekleyicisi olarak gördüğünü dile getiriyor.

Başkan Soyer’e 6 sayfa



Arribas İzmir dosyası kapsamında Başkan Soyer’le yaptığı söyleşiye de yer veriyor. “Dünyada kentleri dirençli kılmak zorundayız” başlıklı söyleşi İzmir’in Akdeniz’deki öneminden turizme, pandemiden ekonomik krize, ulusal siyasetten Avrupa Birliği’ne kadar pek çok konuya değiniyor. Söyleşide Başkan Soyer’in öne çıkarılan sözleri arasında şunlar da yer alıyor: “Doğayı bir kaynak olarak görmek zorunda değilsiniz. Doğayla uyum içinde olmalıyız, ona saygı göstermeliyiz. Bu bakış açısına sahipseniz, ekonomi ve ekoloji arasındaki çatışma sona erer.”

Eylül’de İzmir’i ziyaret etmişlerdi



Aralarında dosyaya imza atan Javier Fernandez Arribas’ın da bulunduğu İspanya’nın önde gelen basın kuruluşlarından gazeteciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Prof. Dr. L. Doğan Tılıç’ın öncülüğünde düzenlenen, fakat pandemi nedeniyle çoğu çevrim içi yapılan uluslararası “Turizmi haberleştirmek: Kentler ve Kültürler Arasında Köprüler Kurmak” çalıştayının son halkası için geçen Eylül’de İzmir’i ziyaret etmişti. Ziyaret kapsamında gazeteciler, İzmir’in UNESCO alanlarını gezmiş, çalıştay kapsamında yayımlanan “Turizmi Haberleştirmek: Sevmek tanımakla başlar” kitabını tanıtmış, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ile bir araya gelmişti.