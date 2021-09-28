İzmir Yamanlar'da orman yangını

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor

Yamanlar Dağı Karatepe mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 13 arazöz ve 1 uçak sevk edildi. Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınındaki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

KISMEN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında, çam ağaçları ile kaplı orman alanında çıkan yangın; Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 4 helikopter, 13 arazöz ve 1 uçak ile müdahalesi sonucu 2,5 saatte kısmen kontrol altına alındı.