İzmir, yasağın ardından sessizliğe büründü

İzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı.

İzmir, yasağın ardından sessizliğe büründü
18 Nisan 2020 Cumartesi 13:53

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uyguladığı iki günlük sokağa çıkma yasağı, saat 00.00 itibariyle başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte İzmir kent merkezindeki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Saat 00.00'dan itibaren İzmir’de sokaklar polis ekipleri ve araçlarıyla son anda evlerine gitmeye çalışanlar dışında boş kaldı. Polis ekipleri, kent merkezinde ana güzergah yolları ve ara sokakları kontrol edip, vatandaşları uyardı.

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