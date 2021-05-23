İZMİR'DE TİYATRO ZAMANI
İZMİR'DE TİYATRO ZAMANI
0
EUROVISION'DA KAZANAN BELLİ OLDU
EUROVISION'DA KAZANAN BELLİ OLDU
0
YOUTUBE'DAN REKLAM KARARI!
YOUTUBE'DAN REKLAM KARARI!
0
İZMİR'İN FLAMİNGO ADASI
İZMİR'İN FLAMİNGO ADASI
0

İzmir yasemin kokuyor

Baharı kentin dört bir yanına diktiği çiçeklerle karşılayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkanı Tunç Soyer’in "Daha yeşil bir İzmir" vizyonu doğrultusunda ulaşım ve yaya akslarında oluşturduğu yaseminlerle bezeli yeşil koridorlar, şık görüntüsü ve hoş kokusu ile İzmir’e ayrı bir güzellik kattı

İzmir yasemin kokuyor
23 Mayıs 2021 Pazar 13:21

Baharla birlikte kenti çiçeklerle donatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ve yaya akslarındaki yeşil koridorların da bakımını tamamladı. Viyadük ayaklarını ve gölgelikli yaya geçitlerini saran yaseminler havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açınca kentte muhteşem görüntüler ortaya çıktı. İzmir'in en işlek noktalarından biri olan Alsancak Liman Caddesi ile Bornova Osman Kibar Kavşağı'ndaki viyadük ayaklarını bir tablo gibi süsleyen yaseminler görüntüsü ve hoş kokusu ile bölgeden geçen araç sürücüleri ve yayaların beğenisini topluyor.   Birinci Kordon, Bornova Osman Kibar Kavşağı, Üçkuyular gibi yayaların yoğun olduğu bölgelerdeki gölgelikli yaya geçitleri de birer bahçeyi andırıyor. Mis kokulu yaseminlerle gölgelendirilen yaya geçitlerinde İzmirliler bu görsel şölenin ve yaseminlerin yaydığı hoş kokunun keyfini çıkarıyor.   

İzmir'in doğasına uygun bitkiler

Büyükşehir Belediyesi İzmir’de, kent içerisindeki yeşil alanlarda; egzotik bitki türleri yerine, tümüyle Akdeniz’in ve İzmir coğrafyasının doğal florasını kullanmak için çalışma yürütüyor.  Akdeniz’in eşsiz doğasındaki en güzel çiçeklerden biri olan yasemin çiçeği de viyadük ayakları ve gölgelikli yaya geçitlerinde kullanılan bitkiler arasında yer alıyor. Bitkiler tarımsal kalkınma kooperatiflerine bağlı üreticilerden alınıyor.

Ekonomik ve ekolojik uygulama

İzmir Büyükşehir Belediyesi dikey bahçe uygulamalarında ekonomik ve ekolojik bir çalışma yürütüyor. Viyadük ayaklarında beton üzerine ahşap ve tellerden bir tırmanma zemini oluşturuluyor. Bitkiler toprağa dikilerek sulama sistemi kuruluyor. Böylelikle diğer dikey bahçe uygulamalarına göre çok ucuz, kalıcı ve uzun ömürlü bir çalışma yürütülüyor.  Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerle toprak bağlantılı dikey ve düşey uygulamalar kentsel mekanlarda iklim krizinin etkilerini azaltmada da rol oynuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, asfalt ve beton dokunun yoğun olduğu benzer alanlarda yeşil koridor çalışmalarını zenginleştirerek sürdürecek.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir belediyesi #izmir yasemin #tunç soyer
Önceki Haber
İzmir'de tiyatro zamanı
Sonraki Haber
Başkan Sandal açıkladı: Depremzedeler için önemli anlaşma
Başkan Sandal açıkladı: Depremzedeler için önemli anlaşma
Başkan Sandal açıkladı: Depremzedeler için önemli anlaşma
0
Başkan İduğ'dan çağrı: Final Bornova'da oynansın
Başkan İduğ'dan çağrı: Final Bornova'da oynansın
0
Karşıyaka Belediye Başkanı'ndan o açıklamaya cevap!
Karşıyaka Belediye Başkanı'ndan o açıklamaya cevap!
0
Katil zanlısı 10 yıl boyunca ikizinin kimliği ile kaçmış!
Katil zanlısı 10 yıl boyunca ikizinin kimliği ile kaçmış!
0
İki arkadaş arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
İki arkadaş arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
0
Başkan Karakayalı'dan 600 bin TL yanıtı!
Başkan Karakayalı'dan 600 bin TL yanıtı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.