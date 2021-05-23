İzmir yasemin kokuyor

Baharı kentin dört bir yanına diktiği çiçeklerle karşılayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkanı Tunç Soyer’in "Daha yeşil bir İzmir" vizyonu doğrultusunda ulaşım ve yaya akslarında oluşturduğu yaseminlerle bezeli yeşil koridorlar, şık görüntüsü ve hoş kokusu ile İzmir’e ayrı bir güzellik kattı

Baharla birlikte kenti çiçeklerle donatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ve yaya akslarındaki yeşil koridorların da bakımını tamamladı. Viyadük ayaklarını ve gölgelikli yaya geçitlerini saran yaseminler havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açınca kentte muhteşem görüntüler ortaya çıktı. İzmir'in en işlek noktalarından biri olan Alsancak Liman Caddesi ile Bornova Osman Kibar Kavşağı'ndaki viyadük ayaklarını bir tablo gibi süsleyen yaseminler görüntüsü ve hoş kokusu ile bölgeden geçen araç sürücüleri ve yayaların beğenisini topluyor. Birinci Kordon, Bornova Osman Kibar Kavşağı, Üçkuyular gibi yayaların yoğun olduğu bölgelerdeki gölgelikli yaya geçitleri de birer bahçeyi andırıyor. Mis kokulu yaseminlerle gölgelendirilen yaya geçitlerinde İzmirliler bu görsel şölenin ve yaseminlerin yaydığı hoş kokunun keyfini çıkarıyor.

İzmir'in doğasına uygun bitkiler

Büyükşehir Belediyesi İzmir’de, kent içerisindeki yeşil alanlarda; egzotik bitki türleri yerine, tümüyle Akdeniz’in ve İzmir coğrafyasının doğal florasını kullanmak için çalışma yürütüyor. Akdeniz’in eşsiz doğasındaki en güzel çiçeklerden biri olan yasemin çiçeği de viyadük ayakları ve gölgelikli yaya geçitlerinde kullanılan bitkiler arasında yer alıyor. Bitkiler tarımsal kalkınma kooperatiflerine bağlı üreticilerden alınıyor.

Ekonomik ve ekolojik uygulama

İzmir Büyükşehir Belediyesi dikey bahçe uygulamalarında ekonomik ve ekolojik bir çalışma yürütüyor. Viyadük ayaklarında beton üzerine ahşap ve tellerden bir tırmanma zemini oluşturuluyor. Bitkiler toprağa dikilerek sulama sistemi kuruluyor. Böylelikle diğer dikey bahçe uygulamalarına göre çok ucuz, kalıcı ve uzun ömürlü bir çalışma yürütülüyor. Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerle toprak bağlantılı dikey ve düşey uygulamalar kentsel mekanlarda iklim krizinin etkilerini azaltmada da rol oynuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, asfalt ve beton dokunun yoğun olduğu benzer alanlarda yeşil koridor çalışmalarını zenginleştirerek sürdürecek.