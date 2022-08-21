İzmir yeni mezunlara böyle sahip çıktı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in iş hayatında fırsat eşitliği sağlamak için kamu ihaleleriyle yapılan yatırımlarda genç mezunlara istihdam uygulaması Türkiye’ye örnek oldu. Programla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem projelerinde 37 genç görev almaya başladı. Park yapım işlerinde ve sanat uygulama projelerinde de yeni mezunlara sahada çalışma imkânı sunuluyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in gençlere iş olanağı sağlama hedefiyle ihale şartnamelerinde başlattığı yeni mezun istihdamı şartı yüzleri güldürmeye devam ediyor. Uygulama sayesinde sadece raylı sistem projelerinde 37 genç görev alıyor. Park yapım işlerinde ise peyzaj mimarlığından inşaat mühendisliğine kadar birçok alanda gençlere yer veriliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sanat uygulama projelerinde en az iki yeni mezunun çalışmasının hedeflendiği Genç Asistan projesine de ilgi yoğun.

“Türkiye’de bir ilki başlatmış olduk”



İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Oğuz Ergenekon, yeni mezun projesini 13 Temmuz 2020’de Çiğli Tramvayı’nın yapım ihalesiyle başlattıklarını belirterek “Bu tip işlerde daha çok 10 yıl tecrübeli personel aranır ama yeni mezunların da deneyim kazanması için alan açılması gerek. Daire başkanlığımıza bağlı olarak yürüyen metrodan tramvaya tüm projelerde bu şartı sürdürüyoruz. Şu anda 37 yeni mezun arkadaşımız çalışıyor. Bizden sonra yeni mezun istihdamı şartı Türkiye’ye yayıldı. Başkanımız Tunç Soyer, Türkiye’de bir ilki başlatmış oldu. 26 Mart 2021’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kamu kurumlarının personel istihdamında yüzde 20 oranında yeni mezun ya da mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş genç şartı konuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu konudaki öncülüğü önemli. Türkiye’de bu şarttan yüzlerce, binlerce yeni mezun arkadaşımız faydalanacak” dedi.

“Kendimi İzmir’de çalışılabilecek en iyi yerde görüyorum”



Yeni mezun gençler ise uygulamadan son derece memnun. Narlıdere-Fahrettin Altay metro projesinde mimar olarak görev alan Sıla Şahin, “Tecrübe şartı konulmasının acısını çok yaşıyoruz. İş bulmanız imkânsız denilebilecek boyutta. Ben kendimi İzmir’de çalışılabilecek en iyi yerde görüyorum. Bence bu projenin diğer belediyeler tarafından da uygulanması gerekiyor. O kadar çok yeni mezun var ki, hala iş bulamayan arkadaşlarım var. Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yeni mezunlar için çok önemli bir fırsat”



Aynı projede görev alan elektrik elektronik mühendisi Orhun Akan da daha önce metro projesinde staj yaptığını belirterek “Bence bu, bizim gibi yeni mezun gençler için çok önemli bir fırsat. Herkes önümüze bir tecrübe barajı koyuyor. Bir yerde deneyim kazanmadan bunu aşamıyoruz. Bundan dolayı başkanımıza çok büyük minnet duyuyorum. Böyle bir projeyle iş hayatına başlamak benim için büyük bir adım. Sektörde konuşulan ve İzmir için çok önemli projeler bunlar. Bu şans herkese gelmiyor. Çok mutluyum. Umarım ileride de büyük çaplı projelerde yer alırım” ifadelerini kullandı.

“Aile ortamı var”



Çiğli Tramvayı projesinde çalışan inşat mühendisi Samet Küçükbekir ise “Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz. Piyasada tecrübe arıyorlar ama bu tecrübeyi bir yerden kazanmak gerekiyor. Bu proje işte buna vesile oldu. Burada çok güzel bir aile ortamı var ve bizim için güzel bir deneyim oluyor. Bundan sonraki süreçte hem ülkemiz hem kendimiz için güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum” dedi.

“Böyle bir projede çalıştığım için uzmanlaşmış oluyorum”



Aynı projede harita mühendisi olarak çalışan Büşra Banu Öner de Başkan Tunç Soyer’e gençlerin önünü açtığı için teşekkür ederek “Çok kapsamlı bir proje olduğu için hem çevre düzenleme hem ray imalatı görüyoruz. İşin her aşamasında bulunmak bizim için önemli bir adım. Tecrübe kazandıkça özgüvenim artacak” diye konuştu.

Genç Asistan programına talep yoğun



İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yıl sanat uygulama projelerinde üniversite öğrencisi en az iki asistanın çalışmasını hedefleyerek Genç Asistan programını da başlattı. Projeyle festival, bienal, şenlik ve sanat üretimi içerikli projelerin hizmet alımı şartnamelerinde genç asistanlar bölümü oluşturuldu. Programla 16 asistan öğrenci toplam 60 etkinlikte yer aldı. Kültürpark Land Art Tasarım çalışmasıyla bu sayı önümüzdeki günlerde 21’e çıkartılacak.