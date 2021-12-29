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İzmir yeni yıla hazır

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte güvenli ve huzur içinde bir yılbaşı gecesi geçirilmesi için tüm önlemleri aldı. İzmirliler 31 Aralık gecesi her türlü şikayet ve talep için 24 saat çalışan Hemşehri İletişim Merkezi’nin (HİM) 444 40 35 numaralı hattını arayabilecek

İzmir yeni yıla hazır
29 Aralık 2021 Çarşamba 15:18

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet birimleri, yılbaşında da 24 saat görev yapacak. Kentlilerin her türlü su ve kanal arızası, ulaşım, zabıta ve benzeri belediye hizmetleriyle ilgili konularda şikayet ve taleplerini alarak, anında cevap verebilmek amacıyla tüm ekipler hizmetlerini aksatmadan sürdürecek. Yılbaşı gecesi her türlü şikayet ve talepler için Hemşehri İletişim Merkezi’nin (HİM) 444 40 35 numaralı hattı ile İZSU’ya ait 185 numaralı çağrı merkezi 7/24 hizmet verecek.

Metro ve tramvayda tüm gece kesintisiz sefer


İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvayları, yılbaşı gecesi sabaha kadar sefer yapacak.
31 Aralık 2021 Cuma sabahı 06.00’da başlayan seferler 1 Ocak 2022 Cumartesi gece yarısına kadar kesintisiz devam edecek.

Vapurlar aralıksız çalışıyor


İZDENİZ’e bağlı vapurlar 31 Aralık tarihinde her zaman uyguladığı mesai günü tarifesine göre hareket edecek. 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece ise ek seferler uygulanacak. Konak –Alsancak –Karşıyaka arasında yapılan gece seferleri saat 05.00’a kadar devam edecek.

ESHOT ve İZULAŞ gece seferlerini uzatacak  


Otobüslerde gece 24.00 ile 02.05 arasında 60 hatta gece seferleri uzayacak. Baykuş seferleri ise sabaha kadar yarım saatte bir düzenlenecek. 1 Ocak günü ise sabah 06.00-12.00 arası düzenlenmiş pazar sefer tarifesi uygulanacak. Yılbaşı gecesi sefer saatleri uzatılan hatlar ve son sefer saatleri ise şöyle:
Alsancak Garı kalkışlı 912 ve 963 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.20, Konak kalkışlı 18, 19, 20, 23, 27, 30, 33, 35, 72, 105, 171, 193, 224, 233, 253, 285, 302, 304, 374, 465,550, 587 ve 588 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.45, Lozan kalkışlı 470, 680,681 ve 691 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.20, Gümrük kalkışlı 42, 45 ve 838 numaralı otobüsün son sefer saati 01.45, Halkapınar Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 53, 168, 502, 555, 560 ve 599 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.45, Halkapınar Metro 2 Aktarma Merkezi kalkışlı 77, 78, 125, 148, 240 ve 253 numaralı otobüslerin son kalkış saati 01.45, Bornova Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 268 ve 565 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.00, Evka 3 Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 114 numaralı otobüsün son sefer saati 02.05, Üçkuyular İskele Aktarma Merkezi kalkışlı 5 ve 7 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.05, Fahrettin Altay Aktarma Merkezi kalkışlı 8,17, 311, 969 ve 971 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.05, Gaziemir Semt Garajı Aktarma Merkezi kalkışlı 891’in son sefer saati 01.00, Egekent Aktarma Merkezi kalkışlı 128, 295 ve 346 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.55, Çiğli Aktarma Merkezi kalkışlı 342, 344 ve 529 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.50 olacak.

Baykuş seferleri


Konak Bahribaba kalkışlı 910, 920, 930, 940 ve 950 numaralı hatlarda sabaha kadar yarım saatte bir baykuş seferleri olacak.

İZSU, İZBETON, itfaiye, zabıta, veterinerlik birimleri teyakkuzda
İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni yıl öncesinde sık kullanılan alışveriş alanları, terminaller, ulaşım araçları gibi kamuya açık tüm alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını da artırdı. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Acil Müdahale ekipleri ve Küçük Hayvan Polikliniği her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat çalışma prensibiyle 31 Aralık gecesi ve 1 Ocak'ta da acil müdahale ihtiyacı olan sokak hayvanlarının yanında yer alacak. İtfaiye Dairesi Başkanlığı tatil süresince meydana gelebilecek yangın, kaza gibi olaylara anında müdahale edebilmek amacıyla her zaman olduğu gibi tam kadro çalışmaya devam edecek. İZSU Genel Müdürlüğü su ve kanalizasyon arızalarına anında müdahale edecek şekilde çalışmalarını yılbaşı tatili süresince de devam ettirecek. Yine İZBETON ekipleri de olası talepleri değerlendirecek şekilde görev başında olacak. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait çekiciler de yılbaşı tatili süresince görev yapacak. Çekici talebi veya sinyalizasyonla ilgili arızalar için nöbetçi ekibe 153 ve 444 40 35 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir belediyesi #yeni yıl #yılbaşı
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