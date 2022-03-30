İzmir yeniden kruvaziyer seferlerine hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentin turizm potansiyelini geliştirme hedefi doğrultusunda atılan adımlar meyvelerini verdi. İzmir’e yıllar sonra ilk kruvaziyer seferi 14 Nisan’da yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeniden kruvaziyer turizmine hazırlanan Alsancak Limanı’nda yürüttüğü hazırlıklarsa tüm hızıyla sürüyor. Kent ekonomisine ciddi katkı sağlaması hedeflenen seferler öncesi limandaki çalışmaları inceleyen Başkan Soyer, belediye bünyesinde Turizm Zabıta Amirliği kurulduğunu açıkladı.

İzmir yıllar sonra yeniden başlayacak kruvaziyer seferlerine hazırlanıyor. Alsancak Limanı’na ilk turist kafilesi 14 Nisan’da gelecek. Sene sonuna kadar 34 kruvaziyer seferiyle binlerce turist İzmir'e uğrayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent ekonomisine soluk aldırması beklenen kruvaziyer seferleri öncesi hazırları incelemek üzere Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İzmir Liman İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün koordinasyonundaki çalışmalar hakkında bilgi alan Soyer, 14 Nisan’a kadar tüm eksiklerin tamamlanarak İzmir’in liman ve çevresinin turist kafilelerini ağırlamaya hazır hale getirileceğini söyledi

Yeni zabıta amirliği kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni sezon öncesinde teknik ve idari yönden önemli adımlar attığını ifade eden Soyer, bu çerçevede İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turizm Zabıta Amirliği kurulduğunu açıkladı. Yeni amirlik, Çevre ve İmar Zabıtası Şube Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösterecek. Görevli zabıta personeli liman çevresinde trafik düzenini sağlayacak. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce yapılacak turizm organizasyonlarında aktif görev üstlenecek ekipler 6’şar kişiden oluşacak. Turizm ofislerinde de yer alacak ekipler İzmir’e gelen ziyaretçilerin turistik bölgelerde rahat bir şekilde seyahat etmesi için de mesai harcayacak. Sivil ekiplerle birlikte denetim, kontrol çalışmaları da sürdürecek zabıta personeli ilgili dairelere de bilgi akışını sağlayacak. Kentteki kültürel etkinliklerde, ören yerlerindeki programlarda destek hizmeti, danışmanlık ve rehberlik hizmeti de sunulacak. Ekiplerde Visit İzmir uygulamasının yer aldığı tablet de bulunacak. Elektrikli araçlarla çevreci bir hizmet yürütecek zabıta ekipleri yerli ve yabancı turistlerin şikayet ve müracaatlarını ilgili birimlere ulaştırmada köprü görevi üstlenecek ve gerekli koordinasyonu sağlayacak.

Teknik çalışmalar kapsamında neler yapıldı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından deniz tarafındaki tercihli bordürler yenilendi. Alan içerisinde asfalt serim ve yama çalışmaları ise 25 Mart 2022 tarihinde başladı. Serim çalışmalarının tamamlanması sonrası yol çizgi çalışmalarına başlanacak. Liman içerisindeki yeşil alanların kenar bordür çalışmaları yapılacak. Deniz kenarında bulunan bina duvarlarında sıva ve boya çalışmaları sürdürülüyor. Liman içinde turistlerin yürüyüş güzergahı için yol kenarlarına tercihli bordür ile bir hat oluşturuldu, asfalt serim çalışmaları ise yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda sürdürülüyor. Liman içindeki 2 hangarın dış cephe sıvaları yenilenerek, boyanıyor. Çevre düzenleme çalışmaları da son aşamaya geldi.