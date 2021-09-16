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İzmir Yenitepe'de 267 konut satışa çıkıyor

İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesinde İLBANK projesi kapsamında yaptırılan 267 konut açık artırma ile satılacak

İzmir Yenitepe'de 267 konut satışa çıkıyor
16 Eylül 2021 Perşembe 10:12

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İLBANK projesi kapsamında Uzundere'de yaptırılan 267 konut açık artırma ile satılacak.

 

30 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan TOKİ İzmir Karabağlar Yenitepe'de 267 Konut Müzayedesi kayıt ve bayrak işlemleri, sosyal mesafe kurallarını uygulamak amaçlı İzmir'deki Balçova Termal Otel Kardelen Salonunda saat 07.30, İstanbul Halkalı'daki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda ise saat 08.30 itibari ile başlayacak.

Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş tüm şubelerine talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı katılım teminatı yatırması gerekmektedir.

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Etiketler; #izmir
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