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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü araştırma görevlisi alacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü, araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü araştırma görevlisi alacak
03 Kasım 2022 Perşembe 10:56

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 2547 sayılı Kanun'un 50/D maddesinde belirtilen statüde Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlan için bugün başlayan başvurular 17 Kasım 2022 tarihine kadar sürecektir.


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