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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi alacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi alacak
08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:16

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ilanda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitünün birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitünün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitünün Senatosu'nun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

 

İlan için başvurular 8 Ağustos tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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