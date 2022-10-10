İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personel alacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek Madde 2 (b) kapsamında 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle personel alınacaktır.

İlan için başvurular 10 Ekim 2022 tarihinde başlayacak ve 24 Ekim 2022 tarihinde son bulacaktır.

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