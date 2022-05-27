İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü sözleşmeli personel alacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü, 15 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek Madde 2 (b) kapsamında 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle personel alınacaktır.

İlan için başvurular 27 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 10 Haziran 2022 tarihinde son bulacaktır.





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