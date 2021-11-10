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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü sözleşmeli personel alacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 2 kişi alacaklarını duyurdu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü sözleşmeli personel alacak
10 Kasım 2021 Çarşamba 10:19

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün ilanda belirtilen kadrolarına 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek Madde 2 (c) kapsamında sözlü sınav yapılmak suretiyle personel alınacaktır.

 


İlana başvuracak adaylarda aranan genel şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşıması,
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,
2020-KPSS, KPSS P3 puanına sahip olmaları,
Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olması,
Görevini yerine getirmede engel teşkil edecek sağlık sorununun bulunmaması,
Yabancı Dil Sınavından (YDS) (D) seviyesinde veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan bu seviye muadili puan almış olmaları zorunlu olup yabancı dil puanların geçerlik süresi sonuç açıklama tarihinden itibaren beş yıldır.


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