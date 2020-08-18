İzmir’de 1’inci Ege’de 3’üncü 

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, araştırma şirketi ORC’nin ‘Yerel Yönetimler Performans Araştırması’ anketindeki “En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları” listesinde İzmir’de birinci, Ege Bölgesi’nde 3’üncü sırada yer aldı. Başkan Kılıç, “Bu gurur hepimizin” dedi

Göreve geldiği günden beri hayata geçirdiği çalışmalarla Buca’nın sorunlarına neşter vuran Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, en başarılılar listesinde ilk üçe girdi. ORC Araştırma Şirketi son yaptığı “Yerel Yönetimler Performans Araştırması” anketini kamuoyu ile paylaştı. 1 – 15 Ağustos 2020 tarihleri arasında 30 büyükşehirde gerçekleştirilen “En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları Araştırması” kapsamında 23 bin 200 kişi ile yüz yüze anket ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi yapıldı. Yapılan çalışmalar sonunda En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları - Ege Bölgesi Araştırması'nda Başkan Erhan Kılıç yüzde 58,7 oy oranıyla 3’üncü, İzmir’de ise 1’inci sırada yerini aldı. İzmir’in en kalabalık ilçesi olan Buca’da sağlanan başarı hakkında açıklamada bulunan Başkan Kılıç, kendisine destek veren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Bucalılara teşekkür

Takdir ve desteklerinden dolayı tüm Bucalılara teşekkür eden Kılıç, “Hemşehrilerimizle birlikte 1 buçuk yıllık hizmet dönemini geride bıraktık. Bu sürede, İzmir’in en kalabalık, omuzlarında en fazla yükü olan ilçesinde sorunları en aza indirmek, vatandaşlarım yaşam kalitesini artırmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bunu vatandaşlara da hissettirebildiysek, yüzleri güldürebildiysek benim için en büyük mutluluk budur. Bu gurur hepimizin; emeği geçen herkese ve bize bu onuru layık gören tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.