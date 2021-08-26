İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı programı belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos coşkusunu sokaklara taşıyor. 18.00’de Kültürpark Atlas Pavyonu’nda “Büyük Zaferin 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi” açılıyor. Saat 21.00’i gösterdiğinde ise Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda Nebil Özgentürk’ün belgesel sunumuyla Anadolu Ateşi Dans Gösterisi ücretsiz olarak izlenebilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir dizi etkinlikle kutluyor. Kutlamaların ilk adresi Cumhuriyet Meydanı olacak. Sabah 09.30’da çelenk koyma etkinliğiyle başlayacak program 10.15’te İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in makamında kutlamaları kabul etmesi ile devam edecek. Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamamalar 10.45’te başlayacak. Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizonu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer törene katılan İzmirlilerin bayramını kutlayacak.

İstiklal Marşı’nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından 11.15’te geçit töreni başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üstü açık üç tur otobüsü de bando eşliğinde 30 Ağustos coşkusunu kente yayacak.

Kültürpark’ta “Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal” sergisi



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İş Bankası ve İş Sanat işbirliği ile düzenlediği “Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi” saat 18.00’de Kültürpark Atlas Pavyonu’nda açılacak. Sergi ulusun verdiği bağımsızlık mücadelesinin tüm boyutlarını bine yakın özgün belge, fotoğraf, film ve obje aracılığıyla anlatıyor. İzmirliler’in hafızalarında derin izler bırakacak sergi, 30 Ağustos 2021 ile 9 Eylül 2022 tarihleri arasında her gün 11:00-20:30 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ateşi dans gösterisi büyüleyecek



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Nebil Özgentürk’ün belgesel sunumuyla Anadolu Ateşi dans gösterisi İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda başlayacak gösteri ücretsiz olacak.

Konserler ve bando gösterisi



30 Ağustos kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu da vereceği konser ile İzmirliler’i coşturacak. Büyükşehir bandosu saat 20.00 ile 21.00 arasında Karşıyaka Demokrasi Anıtı’nda olacak. Yine gün batımı konserleri kapsamında saat 20.00’de Alsancak Vapur İskelesi’nde İzmir Big Band, çim konserleri kapsamında ise 21.00’de Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda Grup Vibrato konser verecek.

28 Ağustos’ta saat 20.00’de Bostanlı Seyir Terası’nda Grup Lütfi Tuna, saat 21.00’de Buca Hasanağa Bahçesi’nde Elif İdiz, 29 Ağustos’ta ise saat 20.00’de Karantina Meydanı’nda İzmir Express Orkestrası, saat 21.00’de Konak Çim Alan’da Otoman Express VIP konserleri İzmirliler’e erken bayram coşkusu yaşatacak.