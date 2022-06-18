İzmir’de 5 bin 248 işçiyi sevindiren TİS imzası

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler Sendikası arasında 5 bin 248 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle imzalandı. Törende konuşan Başkan Soyer, “Bu dönemde yan yana, tek yürek olarak yol yürüdük, yürümeye de devam edeceğiz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşit işe eşit ücret ilkesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler Sendikası (Belediye-İş) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZULAŞ, İZBETON, İZDOĞA ve İZSU’daki 5 bin 248 personeli ilgilendiriyor.

Celal Atik Spor Salonu’nun bahçesinde düzenlenen imza törenine CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Belediye İş Sendikası Başkanı Nihat Yurdakul katıldı. İşçilerin alın terine, emeklerine sonsuz saygı duyduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “100 binin üzerinde taşeron işçisi vardı ve hiç birisinin doğru düzgün sosyal güvencesi yoktu. Hiç birisinin doğru dürüst gelecek güvencesi yoktu. Erzurum’dan başlayarak örgütledik işçileri. Önce dernekler kurduk. Sokak sokak mücadelesini verdik. Ve yüz binlerce kişiye kadro vermek zorunda kaldılar. Şu an da yine on binlerce taşeron işçisi var. Hakkı hukuku savunmak zorundayız. Örgütlü olduğunuz için güçlüsünüz. Bölünüp ayrışırsanız hakkınız aranmaz bu tuzağa düşmeyin. Yüz binler açlık sınırının altında gelir alıyor. TÜİK’in önüne giderken sadece işçinin hakkını değil dul ve yetimlerin, memurun, emeklinin hakkını savunmaya gittim. Sorunu çözeceğiz kararlıyım. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi baskıyı yaparlarsa yapsınlar asla yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sizden sadece sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup oy kullanmanızı istiyorum. Yeni bir değişime ve dönüşüme ihtiyacımız var. Yeni sözleşmeniz hayırlı olsun. Darısı milyonlarca işçiye darısı dul ve yetimlere” dedi.

Eşit işe farklı ücret dönemi bitiyor



Aday olduğunda eşit işe farklı maaş döneminin biteceği sözünü verdiğini hatırlatan Başkan Tunç Soyer, “Bugün buna bir adım daha yaklaştık. Çalışanlarımızın insan onuruna yaraşır bir hayat sürmelerine imkan verecek uygun bir ücretle çalışmalarını, geleceğe güvenle bakmalarını ve işsizlik korkusundan uzak bir yaşam sürdürmelerini sağlamayı amaç edindik” şeklinde konuştu.

Birleşe birleşe mücadele dönemi şimdi yeniden başlıyor

Başkan Soyer toplumun artık kutuplaşmayı, ayrışmayı, emek sömürüsünü, halkın sırtına basılarak liyakatsiz yükselmeleri, gelir adaletsizliğini, ülkenin zenginliğinden, refahından bir avuç insanın faydalanmasını ve halkın yoksulluğun pençesine atılmasını kabul etmediğini söyledi. Soyer, “Bu sözleşmeler, birlikte başarımızdır. Bu dönemde karşı cephelerde değil, siz ve biz olarak hiç değil, tam aksine yan yana, tek yürek olarak yol yürüdük, yürümeye devam edeceğiz. Birleşe birleşe toplu iş sözleşmesini yaptık. Ama asıl birleşe birleşe mücadele dönemi şimdi yeniden başlıyor” diye konuştu.

Kuracağımız memlekette emek en yüce değer olacak

Başkan Soyer emeğin en yüce değer olduğunun altını önemle çizerek, “Kuracağımız güzel memleket, emeği en yüce değer kabul eden bir memleket olacak. Kuracağımız yeni memleket, ezilenin olmadığı birlikte el ele vererek çok daha güzel günler yaşayacağımız memleket olacak. O günleri görmek için omuz omuza birlikte çalışmaya, emek vermeye, ter dökmeye devam edeceğiz. O güzel geleceği sizlerin elleriyle hep birlikte kuracağız” diye konuştu.

Türkiye’nin hiçbir yeri İzmir gibi de değil

Belediye İş Sendikası Başkanı Nihat Yurdakul ise, “Yıllardan beri toplu sözleşme yapıyorum. Şunu görüyorum ki önümüzde yıllarda toplu sözleşme olmayacak. Örgütlü toplama olmayacak. Buna müsaade etmeyecekler. İzmir, Türkiye gibi değil. Türkiye’nin hiçbir yeri İzmir gibi de değil. Bunu herkes bilsin. Öncelikle biz işçiler emekçiler gidecek başka kaçacak yerimiz yok. Bizim vatanımız burası biz örgütlü olacağız örgütlü hareket edeceğiz. Bizim derdimiz özgür bir ülke. Demokratik hakların özgürce kullanılabileceğiz adaletli bir ülke. Çağdaş ülkeyi yaratmak için adaleti sağlamak için uğraşmalarıyız” şeklinde konuştu.

Günlük ücretlerde yüzde 35 artış

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri ile Belediye İş Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, günlük ücretlerde yüzde 35 oranında ücret artışı sağlandı. Yeni göreve başlayanlara uygulanan kıst ücret uygulamasına son verildi. Eski çalışanlar ile yeni başlayanlar arasındaki fark ortadan kaldırıldı. Ayni yardımlarda iyileştirme yapılarak nakdi yardıma çevrildi. Yemek ve yakacak ücretleri gerçek enflasyon dikkate alınarak artırıldı.