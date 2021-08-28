İzmir’de 5 tesisin çatısına güneş enerji santrali

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in “Yeşil İzmir” vizyonu kapsamında Mustafa Necati Kültür Merkezi, Havuz İzmir, Konak Tüneli Tesisleri, Çeşme ve Çaybaşı İtfaiye Merkezi’nin çatısına güneş enerjisi santrali kuruyor. 2021 yılı sonunda hizmete girecek bu tesisler sayesinde yılda 232 ton karbon salımının önüne geçilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi tesislerinin elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bergama Mezbahası, Aliağa İtfaiyesi, Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonu, Selçuk Transfer İstasyonu, ESHOT Gediz Atölye, Bayraklı Ekrem Akurgal Yaşam Parkı, Çiğli Aile Danışma Merkezi, Seyrek Köpek Barınağı tesislerinin çatısına güneş paneli kuran Büyükşehir, bu yılın sonunda hizmete alınacak 5 güneş enerji santrali ile birlikte elektrik ihtiyacını güneşten karşıladığı tesis sayısını 13’e çıkarmış olacak.

Soyer: “Hedefimiz sera gazlarının salımını yüzde 40 azaltmak”



Sayılarını hızla artırmayı planladıkları güneş enerjisi santralleriyle İzmir’deki toplam seragazı emisyonunu azaltırken kamu kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmayı hedeflediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hedefimiz 2030’a kadar sera gazlarının salımını yüzde 40 azaltmak. Bunun için de enerji tüketimini düşüren ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğunlaşan pek çok çalışma yürütüyoruz. Şehrimizde insanların ve tüm diğer canlıların yaşam hakkını korumak için canla başla çalışıyoruz. Amacımız doğayla uyumlu, dirençli, refahı yüksek ve aynı zamanda biyolojik çeşitliliğini koruyan döngüsel bir şehir inşa etmek” dedi.

Hem doğaya hem ekonomiye



Yeşilyurt’ta yapımı tamamlanan Mustafa Necati Kültür Merkezi, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda yer alan Havuz İzmir, Yeşildere’de bulunan Konak Tüneli Sabit Tesisleri, Çeşme ve Torbalı Çaybaşı İtfaiye binalarının çatılarına 310 kilovat kapasitede güneş enerjisi santrali kuruluyor. Bu tesislerle yılda 232 ton karbon salımının önüne geçilecek. 5 güneş enerjisi santralinin devreye alınmasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi 13 tesisten yılda yaklaşık 2 milyon 970 bin kilovat saat elektrik elde edecek. Bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak bu miktar yıllık 3,5 milyon liralık bir ekonomik değere de karşılık geliyor. Böylelikle bin 482 tonluk karbondioksit salımının da önüne geçilmiş olacak.

4 bin tondan fazla karbon salımı engellendi



Bayraklı Ekrem Akurgal Yaşam Parkı, Selçuk Transfer İstasyonu, Seyrek Köpek Barınağı, Aliağa İtfaiyesi, Bergama Mezbahası, Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonu, Çiğli Aile Danışma Merkezi İzmir’de yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmiş elektriği kullanan diğer tesisler olarak sıralanıyor. ESHOT’un Buca’daki tesislerinde ise yine ESHOT’a bağlı elektrikli otobüsler güneş panellerinden üretilen elektrik ile şarj ediliyor. 8 tesis sayesinde yılda bin 250 ton karbon salımı engelleniyor, yaklaşık bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak miktarda elektrik enerjisi üretiliyor. Bugüne kadar devreye alınan tesisler ile toplam 4 bin tondan fazla karbon salımının önüne geçildi.

ESHOT iki yeni güneş enerji santrali daha kuracak



ESHOT Genel Müdürlüğü iki yeni güneş enerji santrali (GES) daha kuruyor. Gediz Atölyesi’ndeki güneş enerjisi santralinin ikinci etabını hayata geçirmeye hazırlanan ESHOT, Çiğli Ataşehir tesislerinin çatılarına da güneş enerjisinden elektrik üreten fotovoltaik paneller kuracak.

924 kilovatlık Ataşehir Güneş Enerji Santrali 2022’de, 1750 kilovatlık Gediz Güneş Enerji Santrali’nin ikinci etabının 2023 devreye alınması planlanıyor. Gediz ve Ataşehir güneş enerji santralleri ile yılda toplamda bin 355 ton karbon salımı engellenecek.