İzmir’de Bostanlı Mahallesi sakinlerinden hibe okul tepkisi

İzmir'de Bostanlı Mahallesi sakinleri Avrupa Birliği (AB) mali desteği ve Alman Kalkınma Bankası aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 2017 tarihinde imzalanan 325 milyon avroluk hibe anlaşması ile başlatılan “Kriz zamanlarında Herkes İçin Eğitim I-II Projeleri” kapsamında mahallede yapılması planlanan okula tepki gösterdi. Okulun yapılacağı alanın önünde toplanan mahalle sakinleri “Biz herkes tarafından bilinen itibarlı bir ülkeyiz. Bizler kendi okulumuzu yaptıramıyor muyuz?” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-Avrupa Birliği (AB) mali desteği ve Alman Kalkınma Bankası aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 2017 tarihinde imzalanan 325 milyon avroluk hibe anlaşması ile başlatılan “Kriz zamanlarında Herkes İçin Eğitim I-II Projeleri ” kapsamında 19 ilde toplamda 167 okul 3 bin 964 derslikle 118 bin 920 öğrenciye ulaşılması hedeflenmişti. Proje, öncelikli illerde afete dirençli eğitim yapıları inşa ederek Suriyelilerin ve Türk vatandaşlarının eğitime erişiminin artırılması amaçlanırken İzmir’de ise 12 okul 288 derslikle 8 bin 640 öğrenciye ulaşılması hedeflenmişti. Bu proje kapsamında Karşıyaka’nın Bostanlı Mahallesi’nde yapılması planlanan proje okula mahalle sakinleri tepki gösterdi. Bostanlı Mahallesi’nde okulun inşa edileceği alanın önünde toplanan mahalle sakinleri basın açıklamasında bulunarak “Biz herkes tarafından bilinen itibarlı bir ülkeyiz. Bizler kendi okulumuzu yaptıramıyor muyuz?” dedi.



"Biz kendi okulumuzu yaptıramıyor muyuz?"

Basın açıklamasını okuyan mahalle sakini Erdinç Uğur, “Ülkemizin geleceği çocuklarımız ve gençlerimiz bizler onların eğitimine sahip çıkarsak onlar aldıkları emaneti koruyabilirler. Burada Milli Eğitim Bakanlığı’nca tamamı Alman yatırım bankası tarafından hibe olarak kriz dönemlerinde herkes için eğitim adı altında okul yaptırılıyor. Neden Alman Bankası bu okul yapımının tamamına hibe destek veriyor. Üstelik tamamı 8 adet okul. İlk etapta 4 okulun finansmanını vermekte. Hatta yüklenici firmaya işin bedeli peşin ödenmekte, bizler herkes tarafından bilinen itibarlı bir ülkeyiz. Bizler kendi okulumuzu yaptıramıyor muyuz. Yaptırılacak okullar hangi ülkelerin krizi için olacak? Neden bu banka yapılacak okulların tamamına hibe veriyor. Neden bu okulun ismi kriz döneminde herkes için eğitim? Neden ismi anadolu lisesi, fen lisesi, Atatürk lisesi değil de İzmir! Amacı ve kimlere hizmet edeceği bilinmemekte. Bizler bu vatanın evlatlarına sürekli eğitim verecek okul istiyoruz. Biz bıkmadan usanmadan bu işin takipçisi olacağız” diye konuştu.



Takipçisi olacağız

Mahalle Sakini Recai Acar ise mahallede yapılması planlanan okulla ilgili İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile görüştüğü belirterek “İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ömer Yahşi bana kesinlikle böyle birşey olmadığını, Bostanlı Mahallesine bir lise kazandırılacak bilgisini verdi. Benim, bunun dışında bazı kaynaklardan aldığım bilgi ise sayın Ömer Yahşi'yi yalanlıyor. 40 yıl önce burası imar planında eğitim alanı olarak işaretlendi. Yıllardır bunun kamulaştırılmasını istiyoruz. En sonunda 2019 öncesi il genel meclisleri kapanmadan önce son genel meclis döneminde buranın kamulaştırması yapıldı. Yani devlet arsa sahiplerine parasını verdi. Arsa sahipleri bağışlamadı. Kamulaştırma kararını bir taraf kabul edip parasını aldı. Bir tarafta itiraz etti. Sonuçta bitti ve tamamen alan devletin oldu. Bağışlanmadı. Burada devletin yapması gereken yıllardır ihtiyacımız olan lise binası. Eğer söylentiler doğruysa kesinlikle bu tuzağa ne İzmirliler ne Karşıyakalılar düşmeyecektir. Ne yazık ki iktidar ve iktidar temsilcileri 19 yıldır söylemlerinde kandırdılar milleti. Şimdi de önümüze AB fonundan alınan parayla liseyi kazandırıyorlar diyorlarsa bundan kuşku duymamız kadar doğal bir şey olamaz. Söylentiler üzerine değil gerçekten Bostanlı’nın ihtiyacı olan bir lise yapılmasını istiyoruz. Bütün Karşıyakalılar bunun takipçisi olacaktır” diye konuştu.