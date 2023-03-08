İzmir’de buruk 8 Mart, kadınlar gözyaşlarını tutamadı

İzmir’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen basın açıklamasında Kahramanmaraşlı depremlerde yaşamını yitiren vatandaşları anan emekçi kadınlar, gözyaşlarını tutamadı.

FATİH ÖZKILINÇ-Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası İzmir Şubelerine üye kadın emekçiler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklamasında bulundu. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi başında toplanan emekçi kadınlar, sloganlar ve pankartlar eşliğinde Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüdü. Yürüyüş esnasında kadınlar “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Kadın, yaşam, özgürlük” sloganları attı. Eylemin bir bölümünde ise kadınlar yere oturarak slogan attı. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklaması öncesinde ise Kahramanmaraş depremlerinde bölge halkının yardım çığlıklarına dair sesler dinletildi, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Emekçi kadınlar bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Felaket kadınların yükünü arttırdı

Basın açıklamasını okuyan Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin “Bu yıl 8 Mart’ı büyük bir ekonomik, sosyal ve siyasal kriz ile birlikte hepimizi derinden sarsan deprem felaketiyle karşıladık. Bir doğa olayı olan deprem, hükümetin rantçı politikaları ve deprem sonrasındaki organizasyonsuzluğu nedeniyle felakete dönüşmüştür. Bu felaket kadınların yükünü artırmış, kadınları temel ihtiyaçlara erişemez hale getirmiştir. Barınma başta olmak üzere su, tuvalet ile hijyen malzemelerine erişim, aradan geçen bir aylık sürede dahi giderilememiştir. Siyasi iktidar, salgında olduğu gibi, deprem felaketinde de toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik, kadınları koruma ve destekleme mekanizmalarını hayata geçirmemiştir. Depremden etkilenen vatandaşları ve kadınları, depremin yıkıcı sonuçlarıyla baş başa bırakmıştım. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik kamucu sosyal politikalar, bölgedeki yaraların sarılmasında öncelikli olmalıdır” dedi.

Mücadeleyi yükselteceğiz

Türkiye’de kadınların, geçmişten bugüne, her türlü eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı mücadele ettiğini kaydeden Gümüştekin, “Bugün depremin açtığı yaraları sarmak için de ülkenin dört bir yanında kadınlar ekonomik kriz ve depremin getirmiş olduğu eşitsizlikleri, yoksunlukları, acıları gidermek için dayanışmayı ilmek ilmek örüyor. Kadın mücadelesi, yaşamın her alanında değiştirmeye ve dönüştürmeye devam ediyor. Bizler erkek egemenliğine, eşitsizliklere, ayrımcılığa, şiddete ve tacize, nefret söylemine, karar mekanizmalarından dışlanmaya ve yok sayılmaya karşı mücadeleyi yükselteceğiz” diye konuştu.

Emekçi kadınlardan 8 talep

Açıklamalarının devamında emekçi kadınların taleplerini de sıralayan Gümüştekin, “Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılık terk edilmeli, güvenceli ve insan onuruna yaraşır işler yaratılmalıdır. Depremden etkilenen kadınların istihdama katılmaları için özel önlemler alınmalıdır. Kadın istihdamında tek seçenekmiş gibi sunulan esnek- güvencesiz ve kayıt dişi çalıştırmaya son verilmeli, güvenceli iş, güvenli yaşam koşulları sağlanmalıdır. Kadınların istihdama katılımınım önündeki engeller kaldırılmalıdır. Bakim ve ev işi yükünü alacak ücretsiz, nitelikli kreş ve yaşlı bakim evleri yaygınlaştırılmalı, erkek işçiler de kreş imkânlarından faydalanmalıdır. Bu talepler deprem bölgesinde de hızla hayata geçirilmelidir. Barınma en temel haktir. Deprem bölgesinde hızla kadınlara güvenli barınma imkânı sağlanmalıdır. Kadınlar ve kız çocukları için güvenli yaşam alanları oluşturulmalıdır. Deprem sonrası artacak olan şiddet, taciz ve istismara karşı özel önlemler alınmalıdır. Kadın ve kız çocuklarının temel ihtiyaçlarından olan hijyen kiti, mama ve bez vb. ürünlerin ücretsiz, düzenli ve sürekli bir şekilde deprem bölgesine ulaşması organize edilmelidir. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa, etkin bir şekilde uygulanmalıdır. ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi onaylanmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, çalışma yaşamı başta olmak üzere, yaşamın her alanında hayata geçirilmeli, kadınların karar mekanizmalarında yer almasını sağlayacak politikalar uygulanmalıdır. Kamu hizmetleri başta kadınlar ve kız çocukları olmak üzere, eşitsiz ve korunması gereken gruplar için yeniden organize edilmelidir” şeklinde konuştu.