İzmir’de çifte fuar heyecanı

10’uncu Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri Şarap ve Teknolojileri Fuarı ve 11’inci Ekoloji İzmir Fuarı‘nın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Topraklarımızın hak ettiği değeri karşılayamıyoruz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 10’uncu Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri Şarap ve Teknolojileri Fuarı ve 11’inci Ekoloji İzmir Fuarı Fuarizmir’de kapılarını açtı. Üretici, ithalatçı, şef ve sektör temsilcileri bir araya geldiği fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ekolojinin tarımla olan bağlantısını özellikle ortaya çıkarmak istediklerini vurguladı.

Küçük üretici için destek çağrısı



Öncelikle tarım politikalarını hayata geçirmek istediklerini ifade eden Başkan Soyer, “Daha önce sanal ortamda gerçekleştirdiğimiz fuarı, bu sene yüzyüze yapmanın heyecanı içerisindeyiz. İki fuarı bir arada yapmamızın temel sebeplerden fuarların birbirine bağlı olduğunu anlamamız oldu. Gıda güvenliği, sağlık ve tarım iç içe geçiyor. Her birinin birbiriyle iç içe olduğunu görüyoruz. Ekolojinin tarımla olan bağlantısını da ortaya çıkartmak istiyoruz. ‘Başka bir tarım mümkün’ altında yatan gerçek ise tarım poitikalarını hayata geçirmektir. Küçük üretici üretimden vazgeçtiğinde ülke yoksullaşıyor ve kendi kendine yeten bir ülke olmaktan uzaklaşıyor. Yaptığımız bu uluslararası çalışmaların en temel gerekçesi küçük üreticinin ihracatçı hale gelmesidir. İhracatçı birliğimizin desteğine ihtiyacımız var. Terra Madre’yı da aynı amaçla yapıyoruz. Yapmamızın nedeni küçük üreticiyi uluslarası pazarla buluşturmak” dedi.

“Daha fazla çalışmalıyız”

Tarıma hak ettiği değerin verilmediğini ifade eden Başkan Soyer, “Zeytin, meyve ağaçları, tahıl, mera hayvancılığı ve balıkçılık. Bu beş başlık bize su kaynaklarının daha tasarruflu kullanılmasını hem de dünyada daha lezzetli ürünler üretilmesi gerektiğini söylüyor. Özetle böyle düşüncelerle bu fuarları yapıyoruz. Topraklarımızın dünyada eşi benzeri yok ama hak ettiği değeri şu an itibariyle karşılayamıyoruz. Daha fazla çalışmaya kararlıyız. Almanya, Cezayir, Fas, Hollanda, İspanya, Fas ve Tunus’dan katılımcılar var. Ticari hacmin çok daha fazla büyüdüğü ve küçük üreticilerin uluslararası pazarlarla çalıştığı bir fuar olmasını umuyoruz” diye konuştu.

FUARDA NELER VAR?

26 –29 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan Olivtech Fuarı, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin (UZZK) desteğiyle, Ekoloji İzmir Fuarı, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) desteğiyle eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Fuarlar kapsamında birçok ünlü ismin katılacağı söyleşiler, tadım ve yemek şovları gerçekleşecek. Dört gün sürecek fuarların son iki günü halka açık olurken, girişler ücretsiz olacak. Fuarlar, 10.00 – 19.00 saatleri arasında gezilebilir. Sektörün buluşma noktası ‘Olivtech’ Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kilis, Mersin, Muğla, Tekirdağ’dan ve yurt dışından Libya ile Fas’tan 106 firmanın yer aldığı Olivtech’e; Almanya başta olmak üzere, Cezayir, Fas, Hollanda, Irak, İspanya, İran, İtalya, Libya, Rusya ve Tunus’tan ziyaretçiler bekleniyor. Ünlü şeflerin mutfak performansları gerçekleştirileceği Olivtech’te çok sayıda üretici, ithalatçı, distribütör, şef, gıda sektörü profesyonelleri, şişe ve ambalaj üreticileri, makina üreticileri, zincir süpermarket alım heyetleri, zincir otel satın almacıları ve tüm sektörel ziyaretçiler bir araya gelecek.