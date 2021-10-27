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İzmir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Konak Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 98’inci yıl dönümünü için düzenlenen resepsiyona katıldı

İzmir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
27 Ekim 2021 Çarşamba 11:52

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Konak Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 98’inci yılı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Çok sayıda davetlinin de bulunduğu gecenin ev sahipliğini üstlenen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur böylesi önemli bir günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Batur, “Sizleri burada ağırlamaktan, Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü sizlerle paylaşmaktan büyük bir onur, büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu güzel günümüzü paylaştığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Batur, “98. yaşına giren Cumhuriyetimiz 57 yıllık ömrüne büyük bir memleket aşkını, milyonların gönlünde yaktığı hürriyet ateşini ve bir ulusun kahramanlıklarla dolu destanını sığdıran büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatanını canı pahasına savunan kahramanlarımızın bizlere en büyük ve en kutsal emanetidir. Tüm kahramanlarımızı büyük bir minnet ve saygı ile anıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak”


İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine atıfta bulunarak başladığı konuşmasında, şu ifadeleri kullandı: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Benim iki eserim var’ demişti. Biri hepimiz için neferi olmaktan gurur duyduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi, diğeri ise ilelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti. İşte bu akşam 98. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizi hep birlikte, Cumhuriyet'e gönül verenlerle, Cumhuriyet'i yarınlara taşıyacak kadrolarla, inançlı insanlarla kutlamaktan dolayı son derece mutluyum.”
                                       

Etiketler; #izmir #cumhuriyet bayramı #29 ekim
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