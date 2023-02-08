İzmir’de depremzedeler için “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası başlatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası, Kahramanmaraş merkezli ve 10 çevre ilde hissedilen büyük deprem için “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasını başlattı. Kampanyaya katılım ve başvurular birkirabiryuva.org sitesinden yapılabiliyor.

İzmir’de depremzedeler için “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası başlatıldı
08 Şubat 2023 Çarşamba 11:07

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası, büyük deprem felaketi sonrasında “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasını başlattı. Kampanya, depremin ardından evini kaybetmiş yurttaşlar ile kira desteği vermek veya boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen kişileri buluşturmayı amaçlıyor. Dayanışma kampanyası, 30 Ekim 2020’deki İzmir depreminde de birçok yurttaşın barınma ihtiyacının karşılanmasını sağlamıştı.

Bir Kira Bir Yuva kampanyasına nasıl başvurabilirim?

birkirabiryuva.org üzerinden başlatılan dayanışma kampanyası depremin ardından barınma ihtiyacı olan yurttaşlarla, onlara kira desteği sağlamak veya boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen yardımseverleri buluşturuyor.
Nakdi yardımın kabul edilmediği kampanyanın internet sitesinde kullanıcılara yönelik üç seçenek bulunuyor. Kullanıcılar “Kira Desteği Almak İstiyorum” butonuyla destek isteyebiliyor, “Kira Desteği Vermek İstiyorum” veya “Boş Evim Kullanılsın İstiyorum” butonlarıyla ise ihtiyaç sahiplerine yardım edebiliyorlar.
Kira desteği vermek isteyen vatandaşlar, yapacağı yardım miktarı ve kişisel bilgilerini internet sitesindeki forma işleyerek kampanyaya katılabiliyor. Minimum 3 aylık kira desteği ve katları verilebiliyor. 3 aylık toplam kira desteği tutarı 10 bin lira. Kullanıma uygun, boş durumda evi olan ev sahipleri de evlerini paylaşma yönündeki beyanını ve istenen diğer bilgileri doldurarak kampanyadaki yerini alabiliyor.

İzmir, katılımcılar arasında iletişimi sağlıyor

İhtiyaç taleplerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplandığı kampanyanın teknik altyapısı İhtiyaç Haritası tarafından oluşturuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkileri ise desteğin ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırılabilmesi için katılımcılar arasındaki iletişimi sağlıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi kampanyanın tüm ihtiyaç sahiplerine eksiksiz bir şekilde duyurulabilmesi için deprem bölgesindeki diğer belediyelerle eşgüdüm içerisinde çalışıyor.

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