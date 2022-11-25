İzmir’de DEVA, Kadına Karşı Şiddete “Hayır” dedi!

DEVA Partisi İzmir İl Teşkilatı üyeleri, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Konak’ta vatandaşlarla buluştu. İl Başkanı Seda Kaya Ösen ve Kadın Çalışmalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burçin Kurşun’un katıldığı etkinlikte karanfil dağıtan partililer, kadınlarla sohbet ederek sorunları hakkında bilgi aldı

DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, Kadın Çalışmalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burçin Kurşun ve teşkilat üyeleri sahada kadınların sorunlarını dinledi. Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Konak’ta gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara karanfil dağıtılırken, şiddetin her türlüsü kınandı. Kadınlara karşı şiddet davalarında görülen artışı tedirginlikle takip ettiğini belirten İl Başkanı Ösen, “Kadınlara yönelik şiddetin vahim şekilde arttığı günümüzde, politik anlamda direniş mekanizmalarının kısır olduğunu görüyoruz. Hukuk ve eğitim alanlarında şiddetin önlenmesine yönelik politik hamleler maalesef yapılamıyor. Zaten yapılamadığı için şiddetin de önüne geçilemiyor.” dedi.

“Şiddete karşı mücadelemizi her platformda sürdürüyoruz”

Şiddetin her türlüsüne karşı mücadele ettiklerini belirten İl Başkanı Ösen, “Şiddet, günümüzün en önemli sorunlarından biri. Sadece kadına karşı değil çocuklara karşı yapılan fiziksel ve psikolojik şiddetin de her daim karşısındayız. Fakat kadınlara yönelik şiddetin vahim şekilde arttığı günümüzde, politik anlamda şiddeti önleme mekanizmalarının kısır oluşu artık herkesin bildiği bir gerçek. Hukuk ve eğitim alanlarında şiddetin önlenmesine yönelik politik hamleler maalesef yapılamıyor. Herkes kendi kaderiyle baş başa bırakılmış durumda. Zaten yapılamadığı için şiddetin de önüne geçilemiyor. Biz, hukuksal düzenlemelerle cezaların caydırıcılığının arttırılmasını ve şiddet tehdidi altında bulunan vatandaşlarımızı korumaya yönelik mekanizmaların iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyor ve bu hususlarda DEVA Partisi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yakında Kadın Politika Başkanlığımızın öncülüğünde eylem planımız kamuoyuna sunulacak. Şiddet, temelde bir insan hakları ihlalidir ve bugün, bu anlamlı günde; kadın, erkek herkesi şiddete karşı mücadeleye destek vermeye davet ediyorum.” dedi.

“Kız çocuklarımıza güvenli yarınlar inşa edeceğiz”

Etkinliğe katılan DEVA Partisi Kadın Çalışmalarından Sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı Burçin Kurşun, kadına yönelik şiddetten mağdur olan kadınların yanında olduklarını belirterek “Özgürlüğün kenti İzmir’de, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Gününde yine sokaklardayız. Görevlerimizi teslim aldığımız ilk günden bugüne, her durumda ve şartta, kadına her türlü şiddete, yüksek sesle hayır dediğimiz gibi İstanbul Sözleşmesi’ne de sahip çıkıyoruz. Hepimizin ortak amacı kadın bedeni üzerinden devam eden tüm çatışmaları durdurmak ve kız çocuklarımıza güvenli yarınlar oluşturmaktır.” diye konuştu.