İzmir'de ehliyetsiz sürücü can aldı

İzmir'in Buca ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 677/25 Sokak'ta seyreden S.A. idaresindeki 34 JBY 42 plakalı otomobil, park halindeki tıra ve yol kenarındaki 3 kişiye çarptı.
Şerife Önen'in (40) olay yerinde hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki Hevra Ö. ile annesi Pınar Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hafif yaralanan ehliyeti bulunmayan 15 yaşındaki araç sürücüsü S.A, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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